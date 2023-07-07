Uzmanından burun estetiği uyarısı: Katalogdan burun seçilmez

Dr. Ali Rıza Öreroğlu, burun estetiğinde görsel kadar nefes kalitesinin de önemli olduğunu söyleyerek uyarılarda bulundu. Dr. Ali Rıza Öreroğlu, “Katalogdan burun seçilmez” dedi.

Uzmanından burun estetiği uyarısı: Katalogdan burun seçilmez

Editör: Murat Öztürk

Dr. Ali Rıza Öreroğlu, estetik burun ameliyatlarında amacın yüzle uyumlu bir görüntü ortaya çıkarmak olduğunun altını çizdi.

“KATALOGDAN BURUN SEÇİLMEZ”

Dr. Ali Rıza Öreroğlu, kemik kalınlığının, kıkırdakların esneklik yapısının, cildin kalınlığının kişiye özel olduğunu anlatarak, ‘’Ameliyat öncesi değerlendirme yaparken başka burunlara bakmadan kişinin üç boyutlu görüntüsü oluşturulup bunun üzerinde karar vermek gerekir. Yüzün ön, sağ ve sol yan fotoğrafları üç boyutlu video formatında düzenlenerek operasyon sonrası burun ucu, burun sırtı, kanat yapısında yapılabilecek değişiklikler ve yüzle uyumlu olup olmadığı anlaşılır. Son zamanlarda operasyon olmak isteyen danışanlarımızın bir kısmı dijital medyada gördükleri görsellerle bize başvurmaya başladı. Her yüzün yapısı farklıdır ve her yüzün bir burnu vardır. Her şeyden önemlisi ise iyi bir nefes kalitesidir’’ diye konuştu.

BURUN ESTETİĞİ NEDİR? KİMLERE YAPILABİLİR?

Burun estetiği, ya da diğer adıyla rinoplasti burun şeklini değiştirmek amacıyla yapılan cerrahi operasyonlara verilen isimdir.

Burun estetiği yaptırmanın nedenleri arasında bir yaralanmadaki deformitelerin onarılması, veya doğum kusurunun düzeltilmesi için burnun fiziksel görünümünü değiştirmek ya da bazı solunum güçlüklerinin iyileştirerek, nefes almayı kolaylaştırmak bulunmaktadır.

Bazı vakalarda hem solunum güçlükleri hem de fiziksel görünüm rinoplasti seçeneğinin tercih edilmesinin arkasındaki nedenler arasında yer alabilir.

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