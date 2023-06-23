Uzmanından çocuklardaki obeziteyle ilgili kritik uyarılar

Çocuklarda obezitenin arttığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, çocuklarda obezitenin neden arttığıyla ilgili konuştu.

Uzmanından çocuklardaki obeziteyle ilgili kritik uyarılar

DHA’nın haberine göre; Çocuklarda obezitenin çok sık görüldüğünü belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, “Çok küçük yaşlarda karaciğer yağlanması ile kolesterol yükselmesiyle baş etmeye çalışan çocuklar artık polikliniklere çok sık başvuruyor. Eğer çocuğunuz kronik göbek yağlanması yaşıyorsa büyüme gelişmesi açısından da problem yaratır. Göbek bağlanması büyüme hormonunu baskıladığı için boy uzamasının ve sağlıklı büyümenin de önüne geçmektedir” dedi.
Koçan, “En büyük etkenlerden birisi kötü beslenme ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının yanında yetersiz fiziksel aktivitedir” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLAR SEBZE TÜKETİMİNDE ÇOK YETERSİZ”

Çocukların evlerde, bilgisayar, tablet ve televizyon, cep telefonu gibi elektronik aletlerle vakit geçirip hareketsiz kalmasının çok büyük bir problem oluşturduğunu söyleyen Koçan, “Bunun yanında paketlenmiş, abur cubur dediğimiz gıdaların tüketiminin çok fazla beslenmelerinde yer almasıyla sağlıklı gıda tüketiminin reddi başladı. Özellikle çocuklar sebze tüketiminde çok yetersiz. Bunun yanında büyüme gelişme açısından protein yönlü beslenme çocuk gelişiminde çok büyük rol oynamaktadır. Bu gıdalar, balık, et, tavuk, yumurta gibi gıdalardır. Özellikle kahvaltıda yumurta tüketmek ve tavuk, balık vb. besinlerin öğlen ya da akşam yemeğine katılması gerekiyor” diye konuştu.

“BOY UZAMASININ VE SAĞLIKLI BÜYÜMENİN DE ÖNÜNE GEÇİYOR”

Çocukların eskisi gibi sokaklarda vakit geçirmediğini söyleyen Beykent Üniversitesi Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, “Bisiklete binmek, yürüyüş yapmak, sevdiği bir spor dalını desteklemek ve yapmasını sağlamak gerekmektedir. Eğer çocuğunuz kronik göbek yağlanması yaşıyorsa büyüme gelişmesi açısından da problem yaratır. Göbek bağlanması büyüme hormonunu baskıladığı için boy uzamasının ve sağlıklı büyümenin de önüne geçmektedir. Bu anlamda mutlaka doktor ve diyetisyen iş birliğine başvurmak gerekmektedir” dedi.

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