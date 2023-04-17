Uzmanından dizle ilgili dikkat çeken açıklama

Op. Dr. Merdan Artuç “Menisküs kistleri bazen eklem bölgesinde ağrıya sebep olabilir. Eğer sinir yapılara baskı yaparsa bacakta güçsüzlük görülebilir. Kist büyük ise diz arkasında yumurta şeklinde şişlik hissedilebilir. Eğer kist ağrı yapıyorsa öncelikle istirahat, ilaç tedavisi ve fizik tedavisi verilmelidir” sözlerini kullandı.

Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Op. Dr. Merdan Artuç, daha çok 40 yaş üstü hastalarda sinsi ilerleyen menisküs kistlerine karşı uyardı.

Op. Dr. Artuç, menisküs kistlerinin genel anlamda menisküs yırtıklarıyla birlikte ortaya çıkabildiğini belirterek “Diz MR’ı çekilen her 100 hastadan 1 ila 4’ünde meniskal kistler görülür. Menisküs kistleri, içi sıvı dolu, menisküs yapısı içinde veya onunla bağlantılı kistlerdir. Daha çok ağrısız seyreden menisküs kistleri bazen eklem bölgesinde ağrıya sebep olabilir. Eğer sinir yapılara baskı yaparsa bacakta güçsüzlük görülebilir. Kist büyük ise diz arkasında yumurta şeklinde şişlik hissedilebilir” ifadelerini kullandı.

İLK TEDAVİ İSTİRAHAT, İLAÇ VE FTR

Op. Dr. Merdan Artuç, ağrısız kistlerin tedavi etmeye gerek olmadığına değinerek, “Eğer kist ağrı yapıyorsa öncelikle istirahat, ilaç tedavisi ve fizik tedavisi verilmelidir. Çoğu hastalar bu tedaviden fayda görmektedir. Ağrı yine geçmez ise ikinci aşamada ultrason eşliğinde kist boşaltılabilir ve steroid enjekte edilebilir. Buna rağmen geçmeyen inatçı ağrı var ise önce kapalı ameliyat, gerekirse açık ameliyat ile tedavi edilebilir” dedi.

3 TİP MENİSKÜS KİSTİ BULUNUYOR

Diz ekleminde 3 tip menisküs kisti bulunduğuna dikkati çeken Op. Dr. Merdan Artuç, şöyle devam etti:

“Diz ekleminde intrameniskal kist, parameniskal kist ve intra-artiküler kistler görülür. Eklem sıvısının menisküsü geçip dizin arkasından birikmesi ile oluşan Perimeniskal kist, iç menisküste dış menisküse göre iki kat daha fazla görülür. Zamanla yoğunlaşıp jel kıvamını almaktadır. En sık gördüğümüz diz arkasındaki Baker kistidir. Bu kist, öncesinde geçirilmiş bir travma kaynaklı ya da menisküs yırtığı sonrası eklem sıvısının birikmesi sonucu oluşur. Tanısı MR ile konulur.”