Uzmanından hayat kurtaran kene uyarıları

Uzmanı, “Çıplak elle tutulmamalı ve patlatılmamalı” sözleriyle kene uyarı yaparak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Uzmanından hayat kurtaran kene uyarıları

İHA’nın haberine göre; İlkbahar ve yaz mevsimlerinin gelmesiyle birlikte kenelerin popülasyonunda artış yaşanıyor. Ülkemizde özellikle son yıllarda kene ısırması sonucu meydana gelen “Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı” insan sağlığını ciddi boyutlarda tehdit ediyor.

“ÇIPLAK ELLE TUTULMAMALI VE PATLATILMAMALI”

Sağlık Müdürlükleri bahar ayları ile birlikte ortaya çıkan kene tehlikesine karşı camii, okul ve benzeri yerlere bilgilendirici afiş-broşürler dağıtırken, hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabildiğini hatırlatılarak, “Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini almalıdır. Hastalığa sebep olan mikrobun taşıyıcısı, saklayıcısı ve bulaştırıcısı olan keneler uçmayan, zıplamayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklem bacaklı hayvanlardır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek kenenin kasılmasına sebep olarak vücut içeriğini kan emdiği kişiye aktarmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır.” Sözlerini kullandı.

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“HEMEN SAĞLIK KURULUŞUNA GİDİN”

Yağışların ardından yüzünü göstermeye başlayan sıcak havalar beraberinde bölgede kene tehlikesini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmesi gerektiğini belirterek, “Pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kişiye kene tutunduğu durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.” Sözlerini kullandı.

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