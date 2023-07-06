Uzmanından internetten sipariş edilen ilaçlar tehlike saçıyor. İnsan sağlığını tehlikeye atabilir

Pandemi döneminden sonra yaygınlaşan internet alışverişlerinde ilaçlara yoğun talep gösterildiğ bildirildi. Eczacılar bu yapılanın kanunen yasak ve sağlık açısından da son derece tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

Uzmanından internetten sipariş edilen ilaçlar tehlike saçıyor. İnsan sağlığını tehlikeye atabilir

Editör: Ali Öncü

Geçtiğimiz yıllarda dünya çapında etkili olan korona salgını nedeniyle pek çok ülke gibi Türkiye’de de sokağa çıkma yasağı ilan gelmişti. Bu süreçte büyük değişime uğrayan alışveriş alışkanlığı, daha ucuz ve kolay bir seçenek olarak değerlendiren e-ticarete talebin artmasına neden olmuştu.

Günümüzde yaygın bir şekilde kullanımına devam edilen internet alışverişleri, çoğu şey gibi ilaç sektörünü de etkilediği bildirildi.

Eczacılardan edinilen bilgiye göre, kanunen yasak olan internetten ilaç satışlarının pandemi döneminden sonra yaklaşık olarak yüzde 50 oranında arttığı bilgisine ulaşıldı.

“İNTERNETTEN ALINAN İLACIN SAHTE OLUP OLMADIĞINI GÖZLE AYIRT ETMEK İMKÂNSIZ”

İnternetten alınabilecek sahte ilaçların sağlık açısından risk oluşturacağını ifade eden Özmutlu şunları dile getirdi:

“Bakanlığımızın eczacılık mesleğinin başından itibaren yayınladığı bir mevzuatı var. Bu mevzuatta kare kodlu ve İTS sistemine kayıtlı olan ilaçların internet ortamında satılmasının yasak olduğu yazıyor. Hatta son zamanlarda bu yasakla ilgili poşet basmaya başladılar. Çünkü insanlar 3-5 TL daha ucuz olsun diye internet ortamından ilaç, gıda takviyesi ve dermokozmetik ürünü alıyorlar. İnternetten alınan ilacın sahte olup olmadığını gözle ayırt etmek imkânsız. Yani böyle yapılıyorsa zaten kanuna aykırı bir durum var demektir."

Sahte ambalajı üretmek çok kolay, internete sahte ambalaj yazdığınızda bile dünya kadar ilan çıkıyor. Yetkililer bu durumlara alakalı bir şeyler yapmaya çalışılıyor ama yeterince arkasına düşülmüyor. Belki de kâr amacı güden başka birileri var. İşin ucu onlara dokunacağı için engel olunmuyordur, bunu bilemeyiz”

Kare kodlu ve İTS sistemine kayıtlı olan ilaçların internet ortamında satılmasının kanunen yasak olduğunu dile getirildi.

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