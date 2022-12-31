31 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uzmanından kış hastalıklarına karşı öneri

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, kış hastalıklarına karşı önemli önleyici beslenme önerilerinde bulundu.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 10:23
Takip Et

Uzmanından kış hastalıklarına karşı öneri

Uzmanından kış hastalıklarına karşı öneri
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre; Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, mevsimsel olarak grip, farenjit, tonsillit ve soğuk algınlığı gibi çoğunluğu virüslerden kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok yaygın olduğunu söyleyerek, bu hastalıkların uzun sürdüğü, yıpratıcılığı ve özellikle yaşlılar, çocuklar açısından ciddi sorunlara yol açtığı dikkate alındığında, hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Sağlıklı yaşamın güçlü bağışıklıkla mümkün olduğunun belirten Doç. Dr. Savaş şunları ifade etti:

“Bağışıklığımız güçlü olursa hastalıklara yakalanmadan sağlıklı bir yaşam mümkün olabilir. Bağışıklığı güçlendirmek için, elimizde olan en önemli faktör doğal ve sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenmek için gıdaları mümkün olan en doğal ve en az işlenmiş haliyle yemeliyiz. Mevsiminde, taze, çeşitli meyve ve sebzeyi ihtiyacımız kadar olacak biçimde her gün yemeye gayret etmeliyiz. Günlük asgari 400 gram taze meyve ve sebze yenmesi bağışıklığı güçlendirecek önemli bir tedbirdir. Taze sebze tüketimini sağlamak için her öğünde farklı içeriklerde ve taze salataları soframızın baş tacı yapabiliriz”

Meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmemiz gerektiğini ifade eden Dr. Savaş, “Bağışıklığımız güçlü olursa hastalıklara yakalanmadan sağlıklı bir yaşam mümkün olabilir. Bağışıklığı güçlendirmek için, elimizde olan en önemli faktör doğal ve sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenmek için gıdaları mümkün olan en doğal ve en az işlenmiş haliyle yemeliyiz. Mevsiminde, taze, çeşitli meyve ve sebzeyi ihtiyacımız kadar olacak biçimde her gün yemeye gayret etmeliyiz. Günlük asgari 400 gram taze meyve ve sebze yenmesi bağışıklığı güçlendirecek önemli bir tedbirdir. Taze sebze tüketimini sağlamak için her öğünde farklı içeriklerde ve taze salataları soframızın baş tacı yapabiliriz” diye konuştu.
Savaş, “Bol su içilmesi, özellikle kış aylarında ihmal edilebilen ve bağışıklık için önemi büyük olan diğer bir faktördür. İşlenmemiş, doğal kaynak suyunu günde en az 2 litre olacak şekilde, bireysel ihtiyacımıza göre içmek hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi destekleyecektir. Süt, yumurta, yoğurt, peynir, et, tavuk ve balık gibi temel hayvansal gıdaların düzenli ve yeterli miktarda alınması protein kalitesi açısından ve bağışıklık için çok önemlidir. Güçlü bir bağışıklık için; özellikle ölçülü biçimde süt ve yumurta tüketimini her gün ihmal etmemeye çalışalım. Zeytinyağı tüketimini asla ihmal etmeyelim. Zeytin ve zeytinyağı faydalı yağ içeriği ve yapısıyla kalp damar hastalıklarından koruyucu, metabolizmayı düzenleyici, sindirime destek mahiyetinde olup bağışıklık sistemini desteklemektedir” şeklinde konuştu.

Savaş, “Son zamanlarda yapılan araştırmalar, zeytin ve zeytinyağının bol miktarda antioksidan içerdiğini göstermiştir. Antioksidan içerik vücutta yüzlerce hastalığa karşı koruyucu olmaktadır. Zeytin; asteositler, hidroksitirosol, tirozol ve fenil propiyonik asitleri yüksek miktarda içerir. Zeytinyağı, özellikle sızma olursa, daha fazla faydalı madde içerir. Hem zeytin hem de zeytinyağı, peroksidasyona dirençli lipid oleik asidin yanı sıra antikanser ajanları (örneğin skualen ve terpenoidler) olarak kabul edilen diğer bileşikleri içerir. Güney Avrupa’daki zeytin ve zeytinyağı tüketiminin, Akdeniz diyetinin sağlık üzerindeki yararlı etkilerine önemli bir katkı sunmaktadır. Zeytini ve zeytinyağını her öğünde sofralardan eksik etmeyelim” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı beslenmenin temel ögelerinden birisi de probiyotik özellikli gıdalardır" diyen Dr. Savaş, "Probiyotikler, mayalanma ile doğal biçimde oluşan, faydalı mikroorganizmalar içeren, bağırsağımızdaki mikrobiyota denilen faydalı mikroorganizma topluluğunu besleyen önemli gıdalardır. Başlıca probiyotik gıdalar arasında yoğurt, turşu, sirke, peynir, şalgam gibi gıda ürünleri sayılabilir. Bunların çoğu evde de yapılabilir. Hazır olarak satılan ürünlerde koruyucu olarak katılabilen katkılar sağlık açısından riskli olabilir. Ayrıca prebiyotik olarak soğan, sarımsak ve bakliyat ile tahılların alımını ihmal etmeyelim. Bu prebiyotikler, probiyotiklerin faydasını arttırarak hastalıklara karşı koruyucu ve bağışıklık sistemimizi güçlendirici olacaktır. Limon, portakal, mandalina, greyfurt ve benzeri turunçgillerde, birçok sebze ve meyvede bol miktarda C vitamini bulunur. C vitamini kış mevsiminde sık görülen solunum yolu hastalıklarına karşı bağışıklığı güçlendirmede çok faydalıdır” ifadelerinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
1
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
2
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
3
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿Bakanlık duyurdu. Ehliyeti olan herkesi ilgilendiriyor
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
4
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿EYT’de yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Hükümlüler de emekli olacak
﻿Benzine yılbaşı zammı
5
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Benzine yılbaşı zammı
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
6
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿Kardak kahramanı Ali Türkşen AKP'ye geçen Teğmen Çelebi'ye suratını kıpkırmızı yapacak cevap verdi
﻿2023 MTV ne kadar oldu
7
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿2023 MTV ne kadar oldu
﻿Tarihte bugün 31 Aralık
﻿Tarihte bugün 31 Aralık
﻿Tarihte bugün 31 Aralık
﻿İki araç çarpıştı: 5 yaralı
﻿İki araç çarpıştı: 5 yaralı
﻿İki araç çarpıştı: 5 yaralı
﻿Brentford Westham United karşısında galibiyete koştu
﻿Brentford Westham United karşısında galibiyete koştu
﻿Brentford Westham United karşısında galibiyete koştu
﻿'Siper' füzesi 100 km menzili aştı hedefi tam isabetle vurdu
﻿'Siper' füzesi 100 km menzili aştı hedefi tam isabetle vurdu
﻿'Siper' füzesi 100 km menzili aştı hedefi tam isabetle vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.