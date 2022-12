Uzmanından kış hastalıklarına karşı öneri

İHA'nın haberine göre; Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Savaş, mevsimsel olarak grip, farenjit, tonsillit ve soğuk algınlığı gibi çoğunluğu virüslerden kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok yaygın olduğunu söyleyerek, bu hastalıkların uzun sürdüğü, yıpratıcılığı ve özellikle yaşlılar, çocuklar açısından ciddi sorunlara yol açtığı dikkate alındığında, hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Sağlıklı yaşamın güçlü bağışıklıkla mümkün olduğunun belirten Doç. Dr. Savaş şunları ifade etti:

“Bağışıklığımız güçlü olursa hastalıklara yakalanmadan sağlıklı bir yaşam mümkün olabilir. Bağışıklığı güçlendirmek için, elimizde olan en önemli faktör doğal ve sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenmek için gıdaları mümkün olan en doğal ve en az işlenmiş haliyle yemeliyiz. Mevsiminde, taze, çeşitli meyve ve sebzeyi ihtiyacımız kadar olacak biçimde her gün yemeye gayret etmeliyiz. Günlük asgari 400 gram taze meyve ve sebze yenmesi bağışıklığı güçlendirecek önemli bir tedbirdir. Taze sebze tüketimini sağlamak için her öğünde farklı içeriklerde ve taze salataları soframızın baş tacı yapabiliriz”

Meyve ve sebzeleri mevsiminde tüketmemiz gerektiğini ifade eden Dr. Savaş, “Bağışıklığımız güçlü olursa hastalıklara yakalanmadan sağlıklı bir yaşam mümkün olabilir. Bağışıklığı güçlendirmek için, elimizde olan en önemli faktör doğal ve sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı beslenmek için gıdaları mümkün olan en doğal ve en az işlenmiş haliyle yemeliyiz. Mevsiminde, taze, çeşitli meyve ve sebzeyi ihtiyacımız kadar olacak biçimde her gün yemeye gayret etmeliyiz. Günlük asgari 400 gram taze meyve ve sebze yenmesi bağışıklığı güçlendirecek önemli bir tedbirdir. Taze sebze tüketimini sağlamak için her öğünde farklı içeriklerde ve taze salataları soframızın baş tacı yapabiliriz” diye konuştu.

Savaş, “Bol su içilmesi, özellikle kış aylarında ihmal edilebilen ve bağışıklık için önemi büyük olan diğer bir faktördür. İşlenmemiş, doğal kaynak suyunu günde en az 2 litre olacak şekilde, bireysel ihtiyacımıza göre içmek hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi destekleyecektir. Süt, yumurta, yoğurt, peynir, et, tavuk ve balık gibi temel hayvansal gıdaların düzenli ve yeterli miktarda alınması protein kalitesi açısından ve bağışıklık için çok önemlidir. Güçlü bir bağışıklık için; özellikle ölçülü biçimde süt ve yumurta tüketimini her gün ihmal etmemeye çalışalım. Zeytinyağı tüketimini asla ihmal etmeyelim. Zeytin ve zeytinyağı faydalı yağ içeriği ve yapısıyla kalp damar hastalıklarından koruyucu, metabolizmayı düzenleyici, sindirime destek mahiyetinde olup bağışıklık sistemini desteklemektedir” şeklinde konuştu.

Savaş, “Son zamanlarda yapılan araştırmalar, zeytin ve zeytinyağının bol miktarda antioksidan içerdiğini göstermiştir. Antioksidan içerik vücutta yüzlerce hastalığa karşı koruyucu olmaktadır. Zeytin; asteositler, hidroksitirosol, tirozol ve fenil propiyonik asitleri yüksek miktarda içerir. Zeytinyağı, özellikle sızma olursa, daha fazla faydalı madde içerir. Hem zeytin hem de zeytinyağı, peroksidasyona dirençli lipid oleik asidin yanı sıra antikanser ajanları (örneğin skualen ve terpenoidler) olarak kabul edilen diğer bileşikleri içerir. Güney Avrupa’daki zeytin ve zeytinyağı tüketiminin, Akdeniz diyetinin sağlık üzerindeki yararlı etkilerine önemli bir katkı sunmaktadır. Zeytini ve zeytinyağını her öğünde sofralardan eksik etmeyelim” ifadelerini kullandı.

“Sağlıklı beslenmenin temel ögelerinden birisi de probiyotik özellikli gıdalardır" diyen Dr. Savaş, "Probiyotikler, mayalanma ile doğal biçimde oluşan, faydalı mikroorganizmalar içeren, bağırsağımızdaki mikrobiyota denilen faydalı mikroorganizma topluluğunu besleyen önemli gıdalardır. Başlıca probiyotik gıdalar arasında yoğurt, turşu, sirke, peynir, şalgam gibi gıda ürünleri sayılabilir. Bunların çoğu evde de yapılabilir. Hazır olarak satılan ürünlerde koruyucu olarak katılabilen katkılar sağlık açısından riskli olabilir. Ayrıca prebiyotik olarak soğan, sarımsak ve bakliyat ile tahılların alımını ihmal etmeyelim. Bu prebiyotikler, probiyotiklerin faydasını arttırarak hastalıklara karşı koruyucu ve bağışıklık sistemimizi güçlendirici olacaktır. Limon, portakal, mandalina, greyfurt ve benzeri turunçgillerde, birçok sebze ve meyvede bol miktarda C vitamini bulunur. C vitamini kış mevsiminde sık görülen solunum yolu hastalıklarına karşı bağışıklığı güçlendirmede çok faydalıdır” ifadelerinde bulundu.