Uzmanından kritik ayak sağlığı açıklaması

Uzmanı, “Ayaktaki sorunlar başka hastalıkların habercisi olabilir” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: DHA
Uzmanından kritik ayak sağlığı açıklaması

Ayakta görülen yapısal veya deri rahatsızlıklarının genel sağlığı doğrudan etkilediğini belirten Podolog Neslihan Nazlı, “Ayak sorunları, yaşam kalitesini etkileyebilir ve daha köklü sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin tırnak mantarı, batık tırnak, nasır, diyabetik ayak gibi sorunlar, aslında daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir” uyarısında bulundu.

Podolojinin Türkiye’de henüz yeterince bilinmediğine ve ayak sağlığının öneminin vurgulanması gerektiğine dikkat çeken Podolog Neslihan Nazlı, ayak sağlığının etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

“AYAK SAĞLIĞI, GENEL SAĞLIĞIN AYNASIDIR”

Ayak sağlığının genel sağlık ile ilgili ipucu verdiğini dile getiren Nazlı, “Ayaklarımız vücudumuzun temelidir. Vücudumuzun ağırlığını taşır, bizi hareket ettirir. Dengemizi sağlayan ayaklarımız, aynı zamanda sağlığımız hakkında bize ipuçları verir. Ancak ayak sağlığı, insanların günlük yaşamında sıklıkla göz ardı ettiği bir konudur. Ayak sorunları, yaşam kalitesini etkileyebilir ve daha köklü sağlık sorunlarına yol açabilir. Örneğin tırnak mantarı, batık tırnak, nasır, diyabetik ayak gibi sorunlar, aslında daha ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Her 7-8 diyabet hastasından birinin diyabetik ayak sorununun olduğunu, bu sorunun doğru bakım ve tedavilerle kontrol altına alınabildiğini, aksi takdirde ampute edilme riski taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle ayaklarımıza gereken özeni göstermeli ve düzenli olarak bakım yaptırmalıyız” dedi.

“PODOLOGLAR AYAKTAKİ SORUNLARI TESPİT EDER”

Podoloji hakkında da bilgi veren Podolog Neslihan Nazlı, “Podoloji, ayak sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Podologlar, ayak muayenesi yaparak sorunları tespit eder, uygun tedavi planını hazırlar ve uygular. Ayrıca ayak basış analizi yaparak kişiye özel ortopedik tabanlık önerir ve takip eder. Biz de Modern Ayak Sağlığı Merkezi’nde profesyonel olarak medikal podoloji uygulamaları yapıyoruz. Tırnak mantarı, diyabet ayak bakımı, medikal ayak bakımı, batık tırnak, nasır gibi problemlere çözüm üretiyoruz. Vizyonumuz, toplumdaki podoloji bilincini artırmak ve ayak sağlığına hak ettiği değeri vermek. Ayak sağlığı sorunları yaşayan herkese kaliteli, güvenilir ve profesyonel hizmet sunmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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