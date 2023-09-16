Uzmanından kritik hastalanan çocuklar ve okul açıklaması

Uzmanından, “Hasta çocuğunuzu okula göndermeyin” uyarısı geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Uzmanından kritik hastalanan çocuklar ve okul açıklaması

Editör: Murat Öztürk

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağıl Şekerci, sonbahar ve kış döneminde okul çocuklarının sık hastalanması nedeniyle anne babaların çok endişelendiğini hatta okuldan almayı bile düşündüklerini belirtti.

Şekerci; anne babalara el yıkamanın ve genel olarak hijyenin önemini anlatmalarını tavsiye ederek hem hasta çocuğun dinlendirilmesi hem de diğer çocuklara bulaşmasının önlenmesi için hasta çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini ifade etti.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağıl Şekerci, okula ve kreşe başlayan çocukların anne babalarının aklındaki “Çocuğumu hastalıklardan nasıl korurum?” sorusuna yönelik önemli bilgiler verdi.

Çocuklarının sınırlı sayıda kişi ile teması olduğu, aile bireyleri tarafından korunduğu çocukluk döneminde hastalık beklentisinin düşük olduğunu belirten Dr. Şekerci, kreş ve okul döneminde kendi hijyenini korumayı henüz öğrenmemiş çocuklarla aynı ortamı paylaşan ve hasta çocuklarla sık temas eden çocukların yeni mikroplarla tanışması ve sık hastalanmasının beklendiğini söyledi.

Bazı çocukların bu duruma kolay uyum sağladığını ancak altta yatan hastalığı olan, sigara dumanına maruz kalan veya alerjik yapılı bazı çocukların zorlandığını anlattı.

KIŞ HASTALIKLARINDAN NASIL KORUNUR?

Dengeli ve sağlıklı beslenmek, yeterli sıvı tüketmek, gazlı içeceklerden kaçınmak, meyve ve sebzenin yanında haftada iki kez balık yemek, süt çocukluğu döneminde mutlaka bebeğinizi emzirmek ve bağışıklığını anne sütü ile güçlendirmek.

Sağlıklı olması için bir bebek veya çocuğun ana besinleri almasın gerekliği altı çizildi.

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