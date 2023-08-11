Uzmanından kritik su ve kilo uyarısı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, “Su içmek için susamaya gerek yok. ‘Günde 2 ya da 2 buçuk litre su içilmeli’ demek yanlış. 1 kiloya 30 mililitre su içmek lazım. Yani 60 kilo olan bir kişi günde 1,8 litre su içmeli” sözlerini kullandı.

Suyun hayat olduğunu ve oksijenden sonra insan hayatı için gerekli olduğunu ve vücudumuzun yaklaşık yüzde 55- 60’ının su olduğunu hatırlatan Diyetisyen Gündüz, “Su, vücudumuzun optimal sağlığı için hayati önem taşır. Yetişkin bir birey, gün içerisinde böbrekler, sindirim ve solunum sistemleri nedeniyle 2- 2,5 litre su kaybeder” ifadelerini kullandı.

“GÜNLÜK NE KADAR SU İÇMELİYİZ”

Günlük ne kadar su tüketmek gerektiğini hesaplarken herkes için standart 2 ya da 2,5 litre ölçüsü getirmek yerine vücut ağırlığımıza göre ihtiyacımızın ne olduğunu tespit etmemiz gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Gündüz, “Kilomuz ile 30 mililitreyi çarptığımız zaman günlük su ihtiyacımızı hesaplamış oluruz. Örneğin 60 kilo bir kadının günlük su ihtiyacı 1 litre 800 milim olarak hesaplanır. Ancak gün içerisindeki tükettiğiniz yiyecekler ve içecekler ya da egzersiz yapmanız gibi faktörler bu hesaplamanın değişmesine neden olacaktır” diye konuştu.

“İDRAR RENGİNDEN SU İHTİYACIMIZIN OLUP OLMADIĞINI ANLAYABİLİRİZ”

İdrar renginden, vücudun ne kadar su ihtiyacı olduğunun anlaşılacağını belirten Diyetisyen Çisem Gündüz, daha sonra şunları söyledi:

“İdrar renginiz ne kadar koyu ise o gün yeterli miktarda su içmediğinizi gösterir. Eğer idrar renginiz açık renkte ise gün içerisinde vücudunuzun ihtiyacı kadar su içmişsiniz demektir. Vücudun susamadan bu ihtiyacın giderilmesi, genel sağlığımızın korunması açısından oldukça önemlidir. Bu yüzden su içmek için susamayı beklemeyiniz.”

“İNSANLARIN SU İÇME ALIŞKANLIĞI KAZANMASI GEREKİYOR”

Su alışkanlığını kazanmak isteyen kişilere tavsiyelerde bulunan Gündüz, “İç organlarınızın ve sindirim sisteminizin iyi çalışması için güne bir bardak su ile başlayın. Çalışma masanıza su şişesi koyabilirsiniz. Sularınızı mevsim meyveleri ile renklendirebilirsiniz. Örneğin, C vitamininden zengin kivi, portakal ve limon ilave edebilirsiniz. Evde televizyon karşısına geçmeden önce yanınıza suyunuzu almayı ihmal etmeyin. Yemeklerden önce bir bardak su içebilirsiniz. Kahve ve çay içtikten sonra bir bardak su içerseniz, vücudunuzu bu içeceklerin diüretik etkisinden koruyabilirsiniz. Yatmadan önce bir bardak su içerseniz kalp sağlığınızı korumak için önemli bir çaba göstermiş olursunuz” şeklinde konuştu.