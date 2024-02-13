Uzmanından öksürük kesen şurup tarifi

Öksürük, solunum sisteminin koruyucu bir refleksi olmasına rağmen, bazen rahatsız edici ve uzun süreli olabilir. Öksürüğün nedenini bulmak ve tedavi etmek gerekir, sadece öksürüğü kesici ilaçlar kullanmak yeterli değildir.

Bol sıvı, nemli hava, bitki çayları ve bal öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Prof. Küçükusta, doğal ve bitkisel malzemelerden oluşan bir öksürük şurubu tarifi veriyor.

Bu şurup, bal, zencefil, papatya, hatmi, tarçın ve limon suyu içeriyor ve öksürüğü yatıştırıcı, balgam söktürücü, iltihap giderici ve bağışıklık güçlendirici etkilere sahip.

Bu şurubu hazırlamak için malzemeleri kaynatıp süzüp, limon suyu ve bal eklemek yeterli.

Bu şurubu öksürük başladığında çocuklara günde bir tatlı kaşığı, büyüklere ise bir yemek kaşığı kadar vermek gerekiyor.

Bu şurup 1 yaşından küçük çocuklara verilmemeli.

Öksürük, akciğerlerimizi korumak için solunum sistemimizin yaptığı bir işlemdir. Ancak bazen çok sık ve uzun süre öksürürüz ve bu bizi rahatsız eder. Bu durumda öksürüğümüzün sebebini bulup ona göre tedavi olmamız lazım. Sadece öksürüğü durduran ilaçlar işe yaramaz. Öksürüğümüzü azaltmak için bol bol su içmeli, nemli bir ortamda bulunmalı, ıhlamur, ada çayı, nane limon gibi bitki çayları içmeli ve biraz zencefil eklenmiş bal yemeliyiz. Bal, küçük çocuklarda çok görülen solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir. Bunu hem Prof. Küçükusta söylüyor hem de bilimsel araştırmalar destekliyor.

Prof. Küçükusta, ayrıca tamamen doğal ve bitkisel bir öksürük şurubu tarifi de veriyor. Bu şurup için 1 litre su, 100 gram zencefil, 225 gram papatya, 30 gram hatmi, 15 gram tarçın, 60 ml limon suyu ve 240 ml bal gerekiyor. Bu malzemeleri bir tencerede kaynatıp süzdükten sonra, limon suyu ve balı ekleyip karıştırıyoruz. Bu şurubu buzdolabında saklayıp, öksürdüğümüzde çocuklara bir tatlı kaşığı, büyüklere ise bir yemek kaşığı kadar veriyoruz. Bu şurup, öksürüğümüzü yatıştırıyor, balgamımızı atıyor, iltihabımızı alıyor ve bağışıklığımızı kuvvetlendiriyor. Ama dikkat, bu şurup 1 yaşından küçük çocuklara uygun değil.