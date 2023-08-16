Uzmanından sıcak havada çalışan tarım işçilerine hayat kurtaran uyarı

Tatvan Devlet Hastanesi Pratisyen Hekim Onur Yamaç, yaz döneminde artan sıcaklıkların birçok hastalığı tetiklediğini ifade ederek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sıcaklık artışı ile birlikte terlemeye bağlı sıvı kaybının oluştuğunu vurgulayan Yamaç, sıvı kaybı yaşamamak ve böbreklere zarar vermemek adına bol su tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Bu anlamda özellikle tarım işçilerine seslenen Yamaç, “Tarım işçilerinin günde en az 2-3 litre su tüketmeleri gerekiyor. Baş ağrılarını rahatlatır ve güneş çarpmalarını engeller. Tarlada güneş altında çalışan işçiler, emek ve beden işçileri oldukları için günde en az 2-3 litre su içmeleri onların böbreklerini, beyinlerini sıcaklardan koruyacaktır” dedi.

“ISLATILMIŞ ŞAPKA VEYA TÜLBENT BAŞ AĞILARINA NEDEN OLABİLİR”

Güneş altında takılan şapkaların ıslatılmaması gerektiğinin altını çizen Yamaç, “Güneşten direkt ve güneş ışınlarından yüzü, başı korumak, genel vücudu korumak gerekiyor. Ama çok ıslak çok nemli şapkalar, bezler, tülbentler kullanmak da sinüzite, şiddetli baş ağrılarına sebep olabilir. Şapkalarını veyahut başına sardıkları tülbentlerin ıslatılmasını çok önermiyoruz. Kuru bir şapka, kuru bir tülbent, açık renkli olursa daha sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Tarım işçilerinin 2 saatte bir dinlenmeleri gerektiğini belirten Yamaç, “Eğer direkt güneş altında çalışıyorlarsa en fazla 2 saat güneşin altında kalmaları gerekir. Aksi takdirde 2 saatten fazla güneş altında kalmaları güneş çarpmalarına sebep olur ve ölümcül sebepleri doğurabilir. Bu nedenle 2 saatte bir 15 veya 20 dakika gölge bir yerde istirahat etmelerini öneriyoruz” diye konuştu.