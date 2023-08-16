Uzmanından sıcak havada çalışan tarım işçilerine hayat kurtaran uyarı

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi Pratisyen Hekim Onur Yamaç, sıcak havalar nedeniyle terlemeye bağlı olarak sıvı kaybının oluştuğunu ifade ederek, tarlada çalışan işçilere uyarılarda bulundu.

Uzmanından sıcak havada çalışan tarım işçilerine hayat kurtaran uyarı

Tatvan Devlet Hastanesi Pratisyen Hekim Onur Yamaç, yaz döneminde artan sıcaklıkların birçok hastalığı tetiklediğini ifade ederek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sıcaklık artışı ile birlikte terlemeye bağlı sıvı kaybının oluştuğunu vurgulayan Yamaç, sıvı kaybı yaşamamak ve böbreklere zarar vermemek adına bol su tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Bu anlamda özellikle tarım işçilerine seslenen Yamaç, “Tarım işçilerinin günde en az 2-3 litre su tüketmeleri gerekiyor. Baş ağrılarını rahatlatır ve güneş çarpmalarını engeller. Tarlada güneş altında çalışan işçiler, emek ve beden işçileri oldukları için günde en az 2-3 litre su içmeleri onların böbreklerini, beyinlerini sıcaklardan koruyacaktır” dedi.

“ISLATILMIŞ ŞAPKA VEYA TÜLBENT BAŞ AĞILARINA NEDEN OLABİLİR”

Güneş altında takılan şapkaların ıslatılmaması gerektiğinin altını çizen Yamaç, “Güneşten direkt ve güneş ışınlarından yüzü, başı korumak, genel vücudu korumak gerekiyor. Ama çok ıslak çok nemli şapkalar, bezler, tülbentler kullanmak da sinüzite, şiddetli baş ağrılarına sebep olabilir. Şapkalarını veyahut başına sardıkları tülbentlerin ıslatılmasını çok önermiyoruz. Kuru bir şapka, kuru bir tülbent, açık renkli olursa daha sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Tarım işçilerinin 2 saatte bir dinlenmeleri gerektiğini belirten Yamaç, “Eğer direkt güneş altında çalışıyorlarsa en fazla 2 saat güneşin altında kalmaları gerekir. Aksi takdirde 2 saatten fazla güneş altında kalmaları güneş çarpmalarına sebep olur ve ölümcül sebepleri doğurabilir. Bu nedenle 2 saatte bir 15 veya 20 dakika gölge bir yerde istirahat etmelerini öneriyoruz” diye konuştu.

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Van'da korkutan yangın Güncel
Van'da korkutan yangın
Kadına şiddet sonrası Üzümlü Gümrük Kapısı 3 gün kapatıldı Güncel
Kadına şiddet sonrası Üzümlü Gümrük Kapısı 3 gün kapatıldı
BM: Afrika ekonomileri, küresel tedarik zincirlerinde önemli katılımcılar haline gelebilir Güncel
BM: Afrika ekonomileri, küresel tedarik zincirlerinde önemli katılımcılar haline gelebilir
Suriye’den Türkiye ile ilgili peş peşe sert açıklamalar. Türkiye’ye karşı Arap ülkelerinden destek istedi Dünya
Suriye’den Türkiye ile ilgili peş peşe sert açıklamalar. Türkiye’ye karşı Arap ülkelerinden destek istedi
Avrupa'nın gözü Uğurcan Çakır'da. İspanyol devi peşine düştü Spor
Avrupa'nın gözü Uğurcan Çakır'da. İspanyol devi peşine düştü
Hilal Altınbilek'in yeni dizisi belli oldu Magazin
Hilal Altınbilek'in yeni dizisi belli oldu
Gelire göre para cezası sistemi geliyor. Yandaş gazete duyurdu Ekonomi
Gelire göre para cezası sistemi geliyor. Yandaş gazete duyurdu