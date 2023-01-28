Uzmanından bakteri uyarısı

İHA’nın haberine göre; Türkiye’de Strep A bakterisi kaynaklı ilk ölümün 3 yaşındaki Aras Sönmez’in Ankara’da hayatını kaybetmesi birçok kişinin endişeye kapılmasına neden oldu.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Sert, konuyla ilgili açıklamalar da bulunarak, “Strep A virüsü yeni veya mutasyon geçirmiş bir bakteri değil tedavisi olan bir bakteri. Biz Strep A bakterisinden korkmuyoruz, onun vücutta geliştirdiği komplikasyonlardan korkuyoruz” dedi.

İngiltere de 13 çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan halk arasında BETA olarak bilinen Strep A bakterisi Türkiye’de geçtiğimiz aylar da görülmüştü. Bu bakteriye bağlı olarak ise ilk ölüm geçtiğimiz günler de Ankara’da gerçekleşti. 3 yaşında ki Aras Sönmez’in bu bakteriye bağlı olarak hayatını kaybettiği açıklanmasının ardından halk arasında yeni bir salgına neden olur mu tedirginliğine neden oldu. Uzmanlar bakterinin yeni görülmediğini ve uzun zamandır bilinen bir bakteri olduğunu ve erken teşhisle birlikte penisilin grubu antibiyotiklerle kolaylıkla tedavi edilebileceğini belirtiyor.

Hastalıkla ilgili açıklamalar da bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Sert, Strep A yani halk arasında bilinen adıyla Beta bakterisinin yeni ortaya çıkan bir bakteri olmadığını belirtti. Sert, “Öncelikle BETA mikrobunun ne olduğundan bahsedecek olursak bu yeni ortaya çıkan bir bakteri değil. Daha önceki yıllarda da çok eskiden beri bildiğimiz bir bakteri a grubu Streptokok dediğimiz ve klasik olarak BETA mikrobu olarak ta adlandırdığımız bir mikrop. Sıklığında bir artış oldu. Bu artışın olma sebebi son 3 yıldır Covid’den ötürü izolasyon önlemleridir. Maskeyle beraber çocukların son 3 yılda neredeyse bu mikroba hiç maruz kalmamaları sebebiyle buna bağlı olarak artış var. Bir mutasyon ya da ölüm riskinin artması ve bir hastalığa dönüşmesi söz konusu değil. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir artış var. Çünkü Covid'in bitmesi, sosyal izolasyonun ortadan kalkması ve okulların açılmasıyla beraber artış görüldü. Çünkü bu solunum yoluyla bulaşan bir bakteri. Özellikle 3-4 yaş üzeri çok sıklıkla gördüğümüz bir boğaz enfeksiyonu. Esasında Türkiye’de de bu anlamda bir sıklığının arttığından bahsedebiliriz” dedi.

Bakterinin görülme sıklığının artması kış aylarında görülen Covid, İnfluenza ve RSV gibi virüslerin bağışıklık sistemini çökertmesinden kaynaklı olduğunu belirten Dr. Sert, bu nokta çocuklar da yüksek düşmeyen ateş ve bunun yanında boğaz ağrısı ya da yutma güçlüğü gibi belirtiler varsa mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğini kaydetti.

Bakterilerin bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde daha fazla enfeksiyon yaptığını aktaran Sert, “Bakterinin sıklığının artması ve özellikle kış aylarında görülmesinin sebebi Covit, İnfluenza, RSV gibi virüslerin bağışıklık sistemini çökertip buna bir yol hazırlaması. Bakteriler özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış bireylerde daha fazla enfeksiyon yapar. Bu sebeple virüs enfeksiyonları arttıkça bakteriyel enfeksiyon sıklığının da bu dönemlerde belli dönemlerde arttığını görüyoruz. Ateş yüksekliği özellikle kış dönemi için bütün çocuklarda bir enfeksiyon bulgusu olarak değerlendirilir. Eğer BETA mikrobu üzerinde konuşacak olursak çok yüksek bir ateş, baş ağrısı, yutma güçlüğü ve bazı çocuklarda karın ağrısı, ishal gibi bulgular olabilir. Eğer yüksek ve düşmeyen bir ateş varsa buna eşlik eden bir boğaz ağrısı ya da bir yutma güçlüğü varsa mutlaka bu çocukların muayene edilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Strep A bakterisinin erken teşhisle birlikte tedavisinin kolay olduğunu BETA bakterisinden korkmadıklarını ancak tedavi edilmezse vücutta oluşturabileceği komplikasyonlardan korktuklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert, “Özellikle 3 yaş üzerinde görülür. 3 yaşın altında BETA mikrobu çocuklarda enfeksiyon yani boğaz enfeksiyonu olarak görülmez. BETA mikrobu 5-6 gün ateş yapan bir mikrop değil. 3 gün ya da 4 gün ısrarlı bir şekilde ateş yüksekliği yapar. Eğer ısrar eden düşmeyen bir ateş varsa bu aşamada 48 saatten sonra mutlaka muayene etmek gerekir. Bununla beraber BETA mikrobundan korkmuyoruz. BETA mikrobunun vücutta oluşturduğu komplikasyonlardan korkuyoruz. Bunlar akut romatizmal ateş dediğimiz kalp romatizması ya da eklem romatizması gibi ciddi komplikasyonları var. Bu anlamda BETA mikrobu bundan şüphelenip ısrarla ateşlerde ve yutma güçlüklerinde mutlaka muayene edilip uygun antibiyotikle uygun sürede tedavi edilmesi gerekiyor. Çünkü çok basit penisilin grubu antibiyotiklerle 10 günlük bir tedaviyle biz bu mikrobu zaten tedaviye başladıktan 1-2 gün sonra öldüğünü görüyoruz. Kronik hastalığı olan bağışıklık sistemi düşkün ya da bağışıklık sistemi yetersiz olan çocuklar özellikle kreşe ve okula giden ve kalabalık ortamlarda bulunan çocuklar daha fazla risk altındadır” dedi.