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Enfeksiyondan 94 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de ‘Strep A’ bakterisinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle 21'i çocuk olmak üzere 94 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:05
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İngiltere’de Strep A bakterisinden 94 kişi hayatını kaybetti

Enfeksiyondan 94 kişi hayatını kaybetti
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İHA’nın haberine göre; İngiltere’de Strep A bakterisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar Strep A bakterisinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle 94 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Can kayıplarından 21’inin 18 yaş altı çocuklardan oluştuğu aktarıldı. 2017-2018 döneminde ise 27'si 18 yaş altı olmak üzere 355 kişinin Strep A nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

UKHSA tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, yeni bir türün dolaşımda olduğuna dair bir kanıt olmadığı, vakalardaki artışın büyük ihtimalle dolaşımdaki yüksek miktarda bakteriden ve artan sosyal etkileşimden kaynaklandığı ifade edilmişti.

Soğuk algınlığı ve boğaz şişliği ile kendini gösteren Strep A bakterisi, vücudun farklı noktalarında kızarıklık ve deri enfeksiyonuna, ciddi komplikasyonlarda ise ölüme neden oldu.

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