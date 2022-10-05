﻿Uzmanından dikkat çeken hava değişiklikleri ve kadınlar açıklaması

İHA’nın haberine göre; Uzmanlar havalardaki ani değişimler sonucu görülebilen mevsimsel depresyonlara karşı uyardı. Uzm. Kinik Psikolog Dilek Memnun, hava değişimlerinin insanlar üzerinde oluşturduğu etkilere ilişkin bilgi verirken tavsiyelerde bulundu. Sonbahar aylarına rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması kimi zaman ise sıcaklık değerlerinin hızlı düşüşünün insan psikolojisi üzerinde etkileri olduğu ifade edildi.

Psikolog Memnun, “Hava değişimlerinin psikolojik etkisi inkar edilemez bir gerçektir. Araştırmalarda erkeklerin yüzde 14, kadınların yüzde 28 oranında bir etkilenmeye sahip oldukları ortaya konulmuş. Kadınların daha çok etkilendiğini görebiliyoruz. Mutsuzluk, halsizlik, uyku bozukluğu, iştah kaybı gibi semptomlar 2 haftadan fazla devam ediyorsa destek almak da fayda olacak” ifadelerini kullandı.

“ERKEKLER YÜZDE 14, KADINLAR YÜZDE 28 ORANINDA ETKİLENİYOR"

Uzm. Kinik Psikolog Dilek Memnun, hava değişimlerinin bireylere etkilerine yönelik açıklamasında şunları söyledi:

“Bu mevsim değişikliklerinde ruh halimiz, duygu durumumuzda değişiklikler olabiliyor. Yapılan araştırmalarda erkeklerin yüzde 14, kadınların yüzde 28 oranında bir etkilenmeye sahip oldukları ortaya konulmuş. Dolayısıyla kadınların daha çok etkilendiğini görebiliyoruz. Yaz aylarında kendimizi daha çok dışarı atarız, daha enerjik, zinde hissederiz. Kış aylarında da kendimizi kapatırız. Dolayısıyla hava değişimlerinin psikolojik etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bize mutluluk, canlılık, enerji hissi veren serotonin hormonumuzda güneşle birlikte doğru orantılı yükselebilen bir hormondur. Güneş ışığının azalmasıyla bunun salgılanması da azalabilmektedir. Enerji düşüklüğü, mutsuzluk oluşturan, depresyona kadar götürebilecek etkisi olabilmektedir. Bunlardan farklı olarak hava değişimleriyle birlikte kimisi elbette daha çok etkileniyor kimisi daha az etkileniyor. Kişiye göre değişiklik gösterebiliyor. Ayrıca eylül ve nisan aylarında gördüğümüz mevsimsel depresyonlar da sık görülmektedir. Eğer mutsuzluk, enerji kaybı, halsizlik, uyku bozukluğu, iştah kaybı gibi semptomlar eğer 2 haftadan fazla devam ediyorsa bir destek almakta fayda olacaktır.”

“MEVSİM DEĞİŞİKLİKLERE RUHUMUZ DA ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYOR”

İnsan vücudunun da mevsimsel değişikliklere uyum sağlama süreci olduğunu ifade eden Uzm. Kinik Psikolog Memnun şunları söyledi:

“Bizim uyku saatlerimiz, biyolojik saatimiz de buna göre adapte olmaya çalışıyor. Mevsim değişikliklerine bedenimizin adapte olmaya çalıştığı gibi ruhumuz da adapte olmaya çalışıyor. Dolayısıyla daha düzenli bir uyku saati, plan, program içerisinde egzersiz yürüyüşler barındıran, iştahı düzenleme gibi şeyler bu duruma yardımcı olacaktır. Serotonin seviyesinin dengede olması hem fiziksel hem zihinsel olarak sağlık açısından önemli. Mevsimsel depresyonun belirtileri; isteksizlik, mutsuzluk, umutsuzluk, yorgunluk, halsizlik, kaygılı düşüncelerde artma uyku bozuklukları, az ya da çok uyku hali, iştah değişimleri, değersizlik, suçluluk hisleri, yaşama dair isteksizlik, pes etme gibi duygularla orantılı gidiyor. Bu belirtileri hissediyorlarsa biraz daha aktif hale gelebilmek açısından gün ışığından faydalanmak amaçlı açık havaya çıkabilirler. Sevdikleri bir şey üzerinden hobi edinebilirler, haftada en az 3 gün olmak üzere 30 dakika mutlaka yürüyüş yapmalılar. Bir diğer şey; sosyalleşmek olabilir. Sosyalleşmek sevdiklerinizle, aileniz, arkadaşlarınızla sizin ruhunuzu besleyecek depresyona karşı güçlü bir savaşçı savılır ve buna karşı destek verir. Nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Bu tür zamanlarda karbonhidrat yemek daha cazip gelmekte ve geçici bir mutluluk vermekte. Bunun bağımlılık yapabilme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz.”