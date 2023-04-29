Uzmanından vatandaşlara polen alerjisi uyarıları

Uzman Doktor Abdulhakim Güneş, havaların ısınmasıyla birlikte artan polen alerjilerine karşı vatandaşları uyardı.

Uzmanından vatandaşlara polen alerjisi uyarıları

İHA’nın haberine göre; Son zamanlarda alerjik reaksiyonlardan dolayı hastaneye başvurma oranının arttığını söyleyen Uzman Doktor Abdulhakim Güneş, polen ve astım şikayetleri ile aşırı derece polene maruz kalan vatandaşlara uyarılarını sıraladı.

Yaz aylarında polenlerin artması alerjik sorunları da beraberinde getiriyor. Bu dönemi kabusa çeviren alerjik reaksiyonlar, insanlarda burun kaşıntısı, göz akıntısı, kızarıklık ve sürekli hapşırma gibi şikayetlere neden olduğu bildirildi.

Polen alerjisinde artışın yaşandığını belirten Doktor Güneş şunları belirtti:

“Alerjik rinit ikiye ayrılıyor. Biri mevsimsel alerjik rinit, diğeri ise yıl boyu süren alerjik rinit. Mevsimsel alerjik rinitte şikayetler mevsimsel olarak devam ediyor. Özellikle bahar aylarında baharın sonu yazın başlangıcında polenlerin artmasıyla oluyor. Ağaç polenleri, zeytin polenleri, çam polenleri gibi daha çok alerjik olan polenleri görüyoruz. Burada hastalar dışarı çıktıklarında pikniğe gittiklerinde, koştuklarında şikayetlerde artış olduğu görülüyor. Yıl boyu süren alerjiklerde ise daha çok toz, hamam böceği, kedi, köpek, küf gibi şeyleri düşünmek lazım. Yazın başında polen alerjileri yazın sonunda sonbahara doğru daha çok ağaç alerjenleri ve sonbahara doğru çimen gibi ot gibi alerjenleri düşünmekte fayda vardır. Hastaların tanısını koyduktan sonra tedavide burundan verdiğimiz spreyler, antialerjik dediğimiz antisemit ilaçlar ve diğer tedavileri devam etmektedir. Tanı için deri testi ve kan testi bulunmaktadır. Onun dışında burundan özel olarak alınan bazı aparatlarla da tanı konulabilmektedir. Tedaviye geçtiğimizde bunlardan yanıt görmeyen hastalarda immünoterapi dediğimiz bazı tedavi yöntemleri de mevcuttur”

İlgili Haberler
Bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisi belirtileri neler?
Bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisi belirtileri neler?
Uzmanı açıkladı. Çocuklarda bahar alerjisine dikkat
Öne Çıkanlar
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Son Haberler
Sokak köpekleri kız çocuğunu hastanelik etti Güncel
Sokak köpekleri kız çocuğunu hastanelik etti
90'ların eller serbest telefon reklamı hiç unutulmadı. Sosyal medyada tık rekoru kırdı Güncel
90'ların eller serbest telefon reklamı hiç unutulmadı. Sosyal medyada tık rekoru kırdı
Uzmanı uyardı. Sıtmaya dikkat. Ölüme sebep olabilir Sağlık
Uzmanı uyardı. Sıtmaya dikkat. Ölüme sebep olabilir
Google Pixel Fold’un tasarımı ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Google Pixel Fold’un tasarımı ortaya çıktı
'Rıza Çalımbay, Türk Milli Takımı'nın başına geçecek' Spor
'Rıza Çalımbay, Türk Milli Takımı'nın başına geçecek'
CHP’li Karabat’tan gündemi sarsacak iddia: MASAK, TCMB ve SPK yetkilileri bilmesine rağmen Kapalıçarşı’da kara para aklanıyor Ekonomi
CHP’li Karabat’tan gündemi sarsacak iddia: MASAK, TCMB ve SPK yetkilileri bilmesine rağmen Kapalıçarşı’da kara para aklanıyor
Pentagon askeri helikopter uçuşlarını durdurdu Dünya
Pentagon askeri helikopter uçuşlarını durdurdu