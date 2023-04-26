Bahar havalarıyla alerjik hastalıkların görülme sıklığında da artış yaşanıyor. Polenlerin sebep olduğu bahar alerjisi pek çok insanı rahatsız etmeye başladı. Peki, bahar alerjisi nedir? Bahar alerjisi belirtileri neler?

Kişi alerjik bir bünyeye sahipse, vücuda giren polenler bazı maddelerin salgılanmasına neden olur. Bu da gözlerdeki ve burun zarlarındaki kılcal damarların genişleyerek dokuların şişmesine yol açar. Bunun sonucunda bahar alerjisine ait bulgular oluşur. Bahar alerjisine halk arasında ''saman nezlesi'' denir.

BAHAR ALERJİSİ NEDİR?

Alerji normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudun verdiği abartılı cevaptır. Bu abartılı cevap bazen tüm vücutta, bazen vücudun bir kısmında olabilir. Gözde olursa alerjik konjoktivit, üst solunum yollarında olursa alerjik rinit ( saman nezlesi ), akciğerlerde olursa astım, ciltte olursa ürtiker, egzama ya da kontak dermatit denir.

BAHAR ALERJİSİ NEDEN OLUR?

İmmün sistem normal olarak vücudumuzu bakteri, virüs gibi mikroplara ve zararlı maddelere karşı korur. Ancak normalde zararlı olmayan maddelere karşı immün sistem abartılı cevaplar vermeye başlar ise buna alerji denir.

Alerjik hastaların immün sistemleri bazı maddelere karşı aşırı hassastır. Bu maddelerle karşılaşınca immün sistem kontrolden çıkar ve kaşıntı, kızarıklık, şişme, spazm, göz yaşarması, burun akıntısı gibi alerjik şikayetler ortaya çıkar.

Alerjiyi başlatan maddeye alerjen denir. Polen, küf, hayvan tüyü, ev tozu, ilaçlar ve gıdalar en sık karşılaşılan alerjenlerdir.

Özellikle bahar mevsiminde ortaya çıkan, burun akıntısı, burunda tıkanıklık, gözlerde yaşarma ve hapşurma belirtileri ile seyreden tablo bahar alerjisi ya da mevsimsel alerjik rinit olarak adlandırılır.

Bahar alerjisinin nedenleri ağaçlar ve çimenlerden yayılan polenlerdir. Polenler havadan burun, göz ve boğazımıza yapışarak birikirler. Daha sonra alerjik reaksiyon ve buna bağlı belirtiler ortaya çıkar.

BAHAR ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELER?

Bahar alerjisinin belirtileri arasında;

- Burun tıkanıklığı,

- Hapşırma nöbetleri,

- Sulu burun akıntısı,

- Burun ve gözlerde kaşıntı (aynı zamanda konjuktivit),

- Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı,

- Gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması,

- Koku ve tat duyularında azalma,

- Çocuk hastalarda sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi,

- Yorgunluk,

- Algılama güçlüğü,

- Uyku bozukluğu ,

- Damakta ve gırtlakta kaşıntı,

- Öksürük ve baş ağrısı görülebilir.

Haftada 4 günden az ya da 4 haftadan daha kısa süren alerjik rinit semptomlarının olması aralıklı alerjik rinit olarak, haftada 4 günden daha fazla veya 4 haftadan daha fazla süren alerik rinit semptomlarının olması kalıcı alerjik rinit olarak tanımlanır.