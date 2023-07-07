Uzmanından yumurtalık kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarı

Uzmanı “Yumurtalık kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor” diyerek uyarılarda bulundu.

Uzmanından yumurtalık kanseriyle ilgili hayat kurtaran uyarı

Editör: Ersoy Özdem

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Cihan, yumurtalık kanseri hakkında açıklamalarda bulundu.

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Cihan, tüm kanser türlerinde olduğu gibi yumurtalık kanserinde de erken teşhisin tedavinin seyrini ve başarı oranını etkileyen önemli bir faktör olduğunun altını çizerek şunları belirtti:

“Yumurtalık kanseri erken evrelerinde tipik belirtiler vermez. Bu nedenle düzenli hekim kontrolüne gidilmesi büyük önem taşımaktadır. Yumurtalık kanseri tedavi edilebilir bir kanserdir. Ancak gecikildiği takdirde ölümcül olabilir. Erken teşhisle tedavide başarı oranı yükselir”

YUMURTALIK KANSERİ NEDİR?

Dokusunda pek çok farklı hücre bulunan yumurtalıkların ana yapısını epitelyum hücreler oluşturur. Epitel hücrelerde ya da embriyonik döneme ait hücrelerde meydana gelen kontrolsüz bölünme ve çoğalma sonucunda yumurtalık kanseri oluşabilir. Daha çok menopoz sonrası görülen yumurtalık kanserlerinin yüzde 80’i epitelyum dokuda oluşur. 20 yaşın altında görülen yumurtalık kanserlerinin yüzde 60’ında ise embriyonik tümörler görülmektedir.

YUMURTALIK KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, özellikle kabızlığın ortaya çıkması,

-Mesane alışkanlıklarında değişiklik, sık sık idrara çıkma ihtiyacı,

-İştah kaybı veya hızlı bir şekilde tokluk hissi,

-Vajinal kanama,

-Kilo kaybı,

-Karında basınç hissi ve şişkinlik,

-Kasıkta dolgunluk veya ağrı,

-Uzun süreli hazımsızlık, gaz veya bulantı.

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