Uzmanından zayıflama formülü

Diyetisyen Melisa Karataş, son dönemde ilgi gören aralıklı oruç diyetinin faydalarını anlattı.

Bu diyetin, belirli saatlerde yemek yiyerek ve oruç tutarak vücuttaki yağ yakımını ve kas kütlesini artırdığını söyledi.

Ayrıca, bu diyetin sağlıklı kilo vermenin yanı sıra vücudu gençleştirdiğini ve birçok hastalığa karşı koruduğunu belirtti.

Karataş, aralıklı orucun nasıl uygulanacağına dair bilgiler verdi.

Karataş, “Aralıklı oruç, farklı yöntemlerle yapılabilir. Bunlardan biri 16/8 yöntemidir. Bu yöntemde, günde 16 saat oruç tutulur ve 8 saatlik bir sürede yemek yenir. Diğer bir yöntem ise 5:2 diyetidir. Bu yöntemde, haftada 2 gün çok az kalori alınır ve 5 gün normal beslenilir. Bir başka yöntem de ye-dur-ye’dir. Bu yöntemde, 24 saatlik bir sürede yemek yenmez ve sonraki 24 saatte normal beslenilir” dedi.

Karataş, aralıklı oruç diyetinin başarılı olması için dikkat edilmesi gereken noktaları da paylaştı.

Karataş, “Aralıklı oruç diyetine başlamadan önce doktorunuza danışın. Oruç tuttuğunuz saatlerde bol su için ve susuz kalmayın. Yemeğe başladığınızda çok hızlı yemeyin ve sindirim problemleri yaşamayın. Kalıcı sonuçlar için sabırlı olun ve diyetinizi yaşam tarzınıza uygun şekilde uygulayın” diye konuştu.

Karataş, aralıklı oruç diyetinde tercih edilebilecek örnek bir menü de verdi:

Öğle: Saat 12.00 ile 13.00 arası: Omlet veya menemen (2 yumurta), peynir (2 dilim), zeytin (5 adet), reçel veya marmelat (1 tatlı kaşığı), simit (yarım) veya börek (bir dilim), yeşillik Ara öğün: Saat 15.00- 16.00: Kahve, meyve (1 adet) Akşam: 18.00-19.00: Et, tavuk veya balık (3 köfte kadar), pilav veya makarna (8 kaşık), salata