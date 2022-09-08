Bu püf noktalar sizi yaşıtlarınızda daha genç gösterecek. Yaşlanmayı erteleyin

tv100’ün haberine göre; Cilt yaşlanması genetik ve çevresel faktörlere bağlı ortaya çıkmakta olduğu biliniyor. Yüz ve vücuttaki yaşlanmayı önlemek için bazı püf noktalarının olduğu vurgulandı. Yaşlanmayı durdurmak veya yaşa bağlı gelişen cilt problemlerini tamamen engellemek mümkün olmasa da yaşlanma sürecinin ertelenebileceği bildirildi.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, yüz ve vücuttaki yaşlanma belirtilerinin önlenmesi için tavsiyelerde bulundu.

Yüz ve vücuttaki yaşlanma belirtilerini önlemek veya ertelemek için şunları yapabilirsiniz:

-Sağlıklı ve dengeli beslenin

Yedikleriniz ve cildiniz arasında bir ilişki vardır. Kötü beslenme akne ve erken cilt yaşlanmasına neden olabilir. Sağlıklı beslenme, katı sınırlamalar veya kendinizi en sevdiğiniz yiyeceklerden mahrum bırakma anlamına gelmez. Daha çok dengeli bir beslenmeyle ilgilidir. Daha genç görünmenize yardımcı olabilecek yiyecekler şunlar:

*Sızma zeytinyağı

*Yeşil çay

*Yağlı balıklar (somon ve uskumru gibi)

*Avokado

*Sebzeler

*Keten tohumu

*Nar

Tarçın

*Zencefil

*Kemik suyu

*Domates

*Bitter çikolata

-Vücudunuzu susuz bırakmayın

Nem, daha genç görünen bir cilde sahip olmanın en önemli faktörüdür. Dehidrasyon cildinizin kuru ve cansız görünmesine neden olarak kırışıklıkları ve yaşlanmayı ön plana çıkarır. Her gün yeterli miktarda su içmek cildinizin dokusunu ve hücrelerini yeniden doldurarak daha genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

-Güneş koruyucu kullanın

Güneşlenme, D vitamini seviyesin artırmanın harika bir yolu olsa da fazlası cildiniz için oldukça zararlıdır. Güneş ışınları cilt elastikiyetinin azalmasına ve daha fazla kırışıklığa neden olur. Güneş koruyucular cilt yaşlanmasını önlemeye yardımcı olur. Her gün güneş koruyucu kullanmalısınız.

-Yetersiz uyku ve stres

Uyku kalitenizi ve süresini iyileştirin. Yetersiz uyku, hücrelerinizi daha hızlı yaşlandırır. Stresli olduğunuzda beyniniz bir stres hormonu olan kortizol pompalar. Kortizol, cildinizin dolgun ve canlı görünmesini sağlayan iki maddeyi bloke eder: Hyalüronik asit ve kollajen.

-Cildinizi günlük temizleyin ve nemlendirin

Kir, makyaj, ter veya tahrişe neden olan diğer maddelere karşı cildinizi düzenli olarak temizleyin. Kuruluğu ve kaşıntıyı önlemek için cildinizi günlük olarak nemlendirin. Yüzünüzü yıkandıktan sonra cildinizi nemlendirmek önemlidir çünkü kan dolaşımını ve cildin genç görünmesini sağlayan yeni hücre oluşumuna yardımcı olur.

-Sigara içmeyin

Sigara cildin yaşlanma sürecini hızlandırır. Sigara içtiğinizde nikotin içindeki toksinler vücudunuzdaki hücreleri değiştirir. Bu toksinler, cildinizdeki kolajen ve elastik lifleri parçalayarak sarkmaya, kırışıklıklara ve içi boş, sıska bir yüze yol açar.

-Alkolü azaltın

Çok fazla alkol almak zamanla cildinizi kurutup zarar vererek erken yaşlanma belirtilerine yol açabilir. Alkol alımınızı azaltmak daha fazla hasarı önlemeye yardımcı olabilir.

-Spor yapın

Spor yapmak, sağlıklı kilonuzu korumanıza ve daha genç görünmenize yardımcı olur. Günlük yapılan egzersizler vücudunuzdaki oksijen ve kan akışını hızlandırarak daha genç bir görünüme neden olur.