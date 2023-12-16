Uzmanlardan çocuğa söylenen 'yaramaz' sözleriyle ilgili kritik uyarılar

Uzmanlar, bu bozukluğun okul başarısındaki düşüklüğün en büyük belirtilerinden biri olduğunu ve tedavi sürecinde aile ile öğretmenlerin iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

DEHB'nin belirtileri arasında derse konsantre olamama, dikkati koruyamama, hayallere dalma ve içe kapanma yer alır.

Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ'a göre, bu belirtiler yaş ve cinsiyete göre değişiklik gösterebilir ve özellikle çocuk ve gençlerde okul başarısındaki düşüklük, dikkat eksikliğinin en büyük göstergesidir.

Aladağ, bu durumun yaramazlık değil, ciddi bir rahatsızlık olduğunu ve anne-babaların bu farkı anlamaları gerektiğini belirtti.

Ayrıca uzmanlar, “Bu bir yaramazlık değil, bir rahatsızlıktır. Anne ve babaların bunu çok iyi bilmeleri gerekiyor” sözlerini kullandı.

Tedavi yöntemleri yaş ve cinsiyete göre farklılık gösterebilir ve terapi ile ilaç kullanımını içerebilir.

Ancak, yaşam tarzı değişiklikleri de tedavi sürecinde de önemli olduğu vurgulandı.

Ebeveynler ve öğretmenler, çocuğu iyi tanımalı ve tıbbi bir tanı konulmuşsa bu tanıya göre hareket etmesi gerektiği önerildi.

Uzmanlardan yapılan açıklamada, “Ebeveynlerin öğretmenlerle ciddi anlamda iş birliği yapması gerekiyor” denildi.

Ayrıca, ebeveynlerin öğretmenlerle iş birliği yapması, egzersiz, beslenme ve uyku düzeninin yanı sıra teknoloji kullanımını kontrol altında tutmanın da DEHB tedavisinde önemli olduğu vurgulandı.