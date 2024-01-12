Uzmanlardan iç çamaşırla yatmayla ilgili önemli açıklamalar

Dar iç çamaşırlarının mide basıncını artırarak reflüye sebep olabileceği, genç yetişkinler arasında yaygın bir sorun olan reflünün önlenmesine yardımcı olabileceği ifade edildi.

Ayrıca, mantar enfeksiyonlarının en büyük nedenlerinden birinin nemli çamaşırlar olduğu ve pamuklu iç çamaşırlarının bakteri üremesi için uygun bir ortam oluşturduğu, bu nedenle iç çamaşırı giymemenin genital bölge sorunlarını azaltabileceği vurguladı.

Yapay kumaşlar, boyalar ve kimyasallar içeren giysilerin alerjik reaksiyonlara yol açabileceği, cilt hassasiyeti olan kişilerin doğal kumaşlardan yapılmış çamaşırları tercih etmeleri veya hiç giymemeleri gerektiği belirtildi.

İç çamaşırı çıkarmanın, cinsel organların nefes almasını sağlayarak bakteri oluşumunu ve kötü kokuyu engellediği, kadın doğum uzmanlarının vajinanın ara sıra temiz havaya maruz kalması gerektiğini söylediği aktarıldı.

İç çamaşırı giymemenin, rahatlık sağlamanın yanı sıra kan akışını da iyileştirdiği, sıkı iç çamaşırlarının kan akışını yavaşlatabileceği ve çok sıkı iç çamaşırlarının sinir sıkışmasına yol açabileceği ifade edildi.