Uzmanlardan sıcak hava ve tansiyon uyarısı

Uzmanlar, yaz aylarında hipertansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken önemli noktalar konusunda uyarılarda bulundu.

Uzmanlardan sıcak hava ve tansiyon uyarısı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Uzmanlar, yaz aylarında hipertansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken önemli noktalar olduğunu söyleyerek, güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00 - 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Uzmanlar, terlemeye bağlı olarak gelişen sıvı kaybı, tansiyon düşmelerine neden olabileceği için bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin sporu akşam saatlerinde yemekten 2 saat sonra yapmaya özen göstermeleri gerektiğini kaydetti.

Ayrıca, sigaranın da vücudun ihtiyacı olan anti-oksidan maddelerin verimini azaltarak damarların esneme kabiliyetini bozduğunu vurgulayarak, alkolle birlikte sigara kullanmanın tansiyon yükselmelerine neden olabildiğinin altını çizdi.

HİPERTANSİYON NEDİR?

Hipertansiyon, kalpten vücuda taşınan kanın atardamar duvarlarına uyguladığı kuvvetin, kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına neden olabilecek kadar yüksek olduğu yaygın bir tıbbi duruma verilen isimdir. Hipertansiyon aynı zamanda yüksek tansiyon adıyla da bilinir.

HİPERTANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sık idrara çıkma özellikle geceleri uyanıp idrar yapma

-Bulanık ya da çift görme

-Bacaklarda şişlik

-Nefes darlığı

-Halsizlik, yorgunluk, isteksizlik

-Kulak çınlaması

-Burun kanamaları

-Düzensiz kalp atışı ve kalp ağrısı

-Baş dönmesi ve baş ağrısı

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