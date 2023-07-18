Üzümün faydaları neler? Üzüm neye iyi gelir?

Antioksidan deposu olarak görülen üzüm lif ve protein bakımından zengin bir meyvedir. Üzüm diğer meyvelere göre daha fazla çeşide sahiptir. Peki, üzümün faydaları neler? Üzüm neye iyi gelir?

Üzümün faydaları neler? Üzüm neye iyi gelir?

Enerji ve lif kaynağı olarak görülen üzüm pek çok çeşide sahip bir meyvedir. Uzmanlar üzüm tüketimini pek çok sağlık problemine karşı öneriyor. Peki, üzümün faydaları neler? Üzüm neye iyi gelir?

Üzüm bol miktarda enerji ve lif içerir, protein açısından zengindir .Diğer meyvelerle kıyaslandığında en fazla çeşide sahip olan türlerden biridir. Anavatanı Anadolu olan çeşitleri 1200'ün üzerindedir. Üzümün antioksidan özelliği, E vitamininden 50, C vitamininden ise 30 kat daha fazladır. Üzüm beyin sağlığından, sindirim sistemine, cilt sağlığından kansere kadar birçok alanda faydalıdır.

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ÜZÜMÜN FAYDALARI NELER?

Üzümün faydalarını sıralayacak olursak:

- Kuvvetli bir antioksidandır,

- Migrene iyi gelir,

- Hazımsızlığı giderir,

- Kolon ve meme kanserine karşı koruyucudur,

- Göz sağlığını ve görme yeteneğini korumaya yardımcıdır,

- Kolesterolü dengeler,

- Böbrek bozukluklarını onarmaya yardımcıdır,

- Astıma karşı faydalıdır,

- Kabızlığı giderir,

- Cilt sağlığı için faydalıdır. Cildi yumuşatır ve gençleştirir,

Sağlıklı saçlar için gerekli olan vitamin ve mineralleri içermektedir.

İçeriğindeki yüksek orandaki şeker nedeniyle kalori değeri fazladır. 100 gram ağırlığındaki bir üzüm 71 kaloridir. Şeker ve karaciğer yağlanması olan hastalar üzüm tüketimi konusunda ölçülü olmalıdır.

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