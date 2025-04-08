Uzun ömrün sırrı sofranızda! Sebzelerin kralını bilim ve uzmanlar doğruladı

Vitaminler, antioksidanlar ve lif açısından zengin bu mütevazı sebze, kalp sağlığından kanser önlemeye kadar geniş bir yelpazede faydalar sundu.

Boşuna değil ki doktorlar ve beslenme uzmanları, her yaştan insana lahanayı sofralarına eklemelerini önerdi. Türkiye’de de popülerliği artan lahana, uzun ömrün sırrı olarak görüldü.

İşte bilimsel veriler ve uzman görüşleriyle lahana mucizesinin detayları...

LAHANA: BESİN DEPOSU VE UZUN ÖMÜR DOSTU

Lahana, C ve K vitaminleri, folat ve güçlü antioksidanlarla dolu bir sebze. 100 gram lahana, günlük C vitamini ihtiyacının %50’sinden fazlasını (36 mg) ve K vitamininin %85’ini (76 mcg) karşıladı.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, düzenli lahana tüketenlerde kalp hastalığı riskinin %20 azaldığını ortaya koydu.

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ABD’deki Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Walter Willett, "Lahana, antioksidan içeriğiyle hücresel yaşlanmayı yavaşlatıyor. Bu, uzun ömrün temel taşlarından biri" dedi.

Glukosinolatlar gibi bileşenleri, kanser hücrelerinin büyümesini engelleyerek koruyucu bir kalkan oluşturdu.

KANSERLE SAVAŞTA GÜÇLÜ BİR MÜTTEFİK

Lahananın içerdiği sülforafan ve indol-3-karbinol gibi maddeler, kanser riskini azaltmada etkili.

Cancer Prevention Research’te yer alan bir araştırma, haftada üç kez lahana tüketenlerde kolon kanseri riskinin %25 düştüğünü gösterdi.

İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. Tom Sanders, "Lahana, bağırsak sağlığını destekleyerek kansere karşı doğal bir bariyer oluşturuyor. Bu yüzden herkese öneriyoruz" açıklamasında bulundu.

Çiğ, haşlanmış ya da turşu olarak tüketildiğinde bu etkiler artıyor, ancak uzmanlar aşırı pişirmenin besin kaybına yol açabileceği uyarısını yaptı.

KALP SAĞLIĞI VE ŞEKER KONTROLÜ

Lahana, lif ve potasyum içeriğiyle kalp-damar sağlığını koruyor ve kan şekerini dengeledi.

Journal of Nutritional Biochemistry’de yayımlanan bir analiz, lahana tüketen bireylerde kötü kolesterol (LDL) seviyelerinin %15 azaldığını ve kan basıncının dengelendiğini kanıtladı.

Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nden Dr. David Jenkins, "Lahana, düşük kalorili yapısıyla hem kilo kontrolüne yardımcı oluyor hem de kalp krizini önlemede etkili. Şeker hastaları için de ideal" dedi.

Diyabet hastalarında glisemik kontrolü iyileştirdiği için uzmanların gözdesi haline geldi.

BAĞIRSAKLARIN SESSİZ KAHRAMANI

Lahananın lif ve probiyotik etkisi (özellikle lahana turşusunda), bağırsak mikrobiyomunu güçlendiriyor.

Gut dergisindeki bir çalışma, düzenli lahana tüketiminin bağırsak florasındaki faydalı bakterileri %30 artırdığını ve sindirimi rahatlattığını gösterdi.

Avustralyalı beslenme uzmanı Dr. Joanna McMillan, "Sağlıklı bağırsaklar, uzun ömrün temelidir. Lahana, bu dengeyi sağlayarak bağışıklığı da yükseltiyor" dedi.

Fermente lahana (sauerkraut), probiyotik içeriğiyle bu etkiyi katladı.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: SOFRANIZA EKLEYİN

Bilim dünyası, lahananın uzun ömürle bağlantısını araştırdıkça öneriler artırdı. The Lancet Healthy Longevity’de yayımlanan bir inceleme, sebze ağırlıklı diyetlerin yaşam süresini ortalama 5 yıl uzattığını ve lahananın bu listede başı çektiğini belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Cynthia Sears, "Lahana, ucuz, erişilebilir ve inanılmaz derecede faydalı. Herkesin haftada birkaç kez tüketmesi şart" önerisinde bulundu.

Türkiye’de de uzmanlar, özellikle mor lahana ve beyaz lahana çeşitlerinin antioksidan gücüne dikkat çekti.

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TÜRKİYE’DE LAHANA MODASI

Türkiye’de lahana, hem geleneksel yemeklerde hem de modern diyetlerde yerini sağlamlaştırıyor.

Kapuska, lahana sarması ve turşu gibi tarifler, bu sebzenin popülerliğini artırıyor.

Sağlık turizminde de adından söz ettiren Türkiye, yabancı hastaların kilo verme ve sağlıklı yaşam programlarında lahanayı sıkça önerdi.

Prof. Sanders, "Türk mutfağı, lahanayı hem lezzetli hem de sağlıklı bir şekilde sunuyor. Bu, küresel bir örnek olabilir" dedi.

UZUN ÖMÜR İÇİN BİR KAŞIK LAHANA

Lahana, bilimsel veriler ve uzman görüşleriyle "uzun ömrün sebzesi" unvanını hak ediyor.

Kanserden kalp hastalığına, bağırsak sağlığından şeker kontrolüne kadar geniş bir yelpazede faydalar sunan bu sebze, boşuna uzmanların favorisi değil. Haşlayarak, çiğ yiyerek ya da turşu yaparak tüketebileceğiniz lahana, sofranızda bir yer hak eti.