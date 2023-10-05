Uzun süren bel ağrılarına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Abdurrahman Özdemir, bel fıtığının nasıl anlaşılacağını, ne zaman ameliyat gerektiğini ve tedavi sürecini anlattı.

KAYNAK: İHA
Uzun süren bel ağrılarına dikkat. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Abdurrahman Özdemir, bel fıtığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Opr. Dr. Özdemir, “Bel fıtığı, omurgalar arasındaki kıkırdağın yerinden çıkması sonucu ortaya çıkar. Bu durum bacaklara giden sinirlere ve omuriliğe baskı yapar. Bu baskının derecesine göre bel fıtığının belirtileri değişir. Bazı hastalarda sadece bel ağrısı olurken, bazılarında bacaklarda uyuşma, yanma, güçsüzlük gibi şikayetler olabilir. Ayrıca idrar ve gaita kaçırma gibi ciddi sorunlar da görülebilir” dedi.

Opr. Dr. Özdemir, bel fıtığının her zaman ameliyat gerektirmeyebileceğini söyledi.

Opr. Dr. Özdemir, “Bel fıtığı başlangıç aşamasındaysa egzersiz, ilaç ve dinlenme gibi basit yöntemlerle tedavi edilebilir. Ancak bel fıtığı ilerlediğinde ve günlük yaşam kalitesini düşürdüğünde cerrahi müdahale gerekebilir. Bel fıtığının ilerlediğini anlamak için en önemli kriter bel fıtığının bacağa yayılmasıdır. Eğer bel fıtığı bacağa yayılıyor ve ağrılar ilaçlarla geçmiyorsa bu durumda ameliyat önerilir” diye konuştu.

Opr. Dr. Özdemir, bel fıtığı ameliyatına karar vermeden önce hastanın detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Bel fıtığının büyüklüğü, yerleştiği bölge, omuriliği ne kadar sıkıştırdığı gibi faktörler ameliyat kararını etkiler. Belde çok büyük bir fıtık olsa bile eğer hiçbir bulgu yoksa endişe edilmeyebilir. Ancak boyunda büyük bir fıtık varsa ve omuriliği sıkıştırıyorsa hastanın hiçbir şikayeti olmasa bile ameliyat önerilir. Çünkü boyunda omurilik basısı artarsa hastanın felç kalma riski vardır. Bu yüzden erken teşhis ve tedavi çok önemlidir” dedi.

BEL FITIĞI NEDİR?

Bel fıtığı, omurgalar arasındaki kıkırdağın aşırı zorlanma sonucu yer değiştirip omurilik kanalına doğru uzanarak sinirleri ve omuriliği sıkıştıran bir hastalıktır.

Bel fıtığı olan kişilerde bel ve bacaklarda ağrı, uyuşma, yanma, güçsüzlük gibi şikayetler görülebilir.

Ayrıca idrar ve gaita kaçırma gibi ciddi sorunlara da yol açabilir. Bel fıtığı her zaman korkulacak bir durum değildir. Erken teşhis edilirse egzersiz, ilaç ve dinlenme gibi basit yöntemlerle tedavi edilebilir. Ancak bel fıtığı ilerlediğinde ve günlük yaşamı olumsuz etkilediğinde cerrahi müdahale gerekebilir.

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