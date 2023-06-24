Uzun yıllar Erdoğan’ın danışmanlığını yapan isim Soylu’yu hedef aldı: Kahve önü sohbetlerinde iyi olabilir ama...

Uzun yıllar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlığını yapan Akşam yazarı Hüseyin Besli, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan bir yazı kaleme aldı.

Uzun yıllar Erdoğan’ın danışmanlığını yapan isim Soylu’yu hedef aldı: Kahve önü sohbetlerinde iyi olabilir ama...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde uzun yıllar danışmanlığını yapan 23. Dönem AKP İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli, Akşam gazetesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

SOYLU'YA SERT ELEŞTİRİ

28 Mayıs seçimlerinin ardından kabinede kendine yer bulamayan İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Besli, özellikle Soylu'nun sıkça kullandığı 'sarı torba' ifadelerini eleştirdi.

Soylu'nun terör ile mücadelede önemli başarılar elde ettiğini öne süren Besli, "Ne var ki; uzun zaman, çok iş, fazla söz; tabiatı gereği kimi yanlışlıklarla, hatalarla, yanılsamalarla maluldür" diyerek eleştirilerine başladı.

Besli yazısından şu ifadeleri kullandı:

"KAHVE ÖNÜ SOHBETLERİNDE İYİ OLABİLİR AMA..."

"Bu bağlamda dile getirmek istediğimiz husus, Sayın Bakan'ın 'sarı torba' söylemidir.

"Sarı torbaya girdiler, sarı torbaya sokarız, sarı torbada geldiler-gittiler" vs.

Bu söylem, belki yukarı mahalle delikanlılarının kahve önü sohbetlerinde iyi gidip, iyi mavra konusu olabilir.

Fakat devlet ciddiyetine yakışmayan, devlet diline uygun olmayan bir vasıftadır.

Devlet dilinin nasıl olması gerektiği ise MSB'nin açıklamalarından görülmektedir; "etkisiz hale getirildi..."

Ayrıca; 'sarı torbaya sokulan (!)' katil, terörist, hain, alçak, namussuz olsa da bir insandır, ademoğludur, dünyaya gökten zembil ile gelmemiştir; bir anası-babası, kardeşleri, dostları, arkadaşları, akrabaları vardır.

Teröristin kendisine değil, işte bu geride kalanlara hürmeten de bu söylemler doğru değildir.

Umulur ki; yeni İçişleri Bakanımız diğer işleriyle beraber bu konuda da daha hassas ve dikkatli davranır."

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