Hasan Arat'tan ünlü televizyoncu ile sürpriz. Kimse fark etmedi

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş sahasında Rizespor ile kozlarını paylaşıyor.

Tüpraş Stadyumu’nda ilk yarı devam ederken tarafların 1-1 beraberliği bulunuyor.

Taraftarlar 2. Gol için takımını durmadan desteklerken karşılaşmayı seyreden Hasan Arat’ın yanında sürpriz bir isim olduğu ortaya çıktı.

Ünlü televizyoncu ve fanatik Beşiktaşlı Esra Erol protokol tribününde Hasan Arat’ın yanında görüntülendi.

Beşiktaşlı taraftarlar Hasan Arat ile fotoğraf çektirmek için sıraya girerken Esra Erol'u ise fark etmediler