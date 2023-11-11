Uzungöl çamur gölüne dönecek: Su seviyesi 4 metreye kadar düştü

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl giderek sığ bir göl haline geliyor. Gölün, 20-25 yıl önceki derinliği 35 metre civarlarında iken şu anki derinliği 4 metreye kadar düştü.

KAYNAK: İHA
Uzungöl çamur gölüne dönecek: Su seviyesi 4 metreye kadar düştü

Dünyaca ünlü turizm merkezi Trabzon'daki Uzungöl, giderek sığlaşmaya başladı.

Su seviyesi yıldan yıla düşerken gölü besleyen derelerin getirdiği çamur Uzungöl'ü dolduruyor.

Uzungöl çamurgöl olacak | 35 metre olan su seviyesi 4 metreye düştü - 2

Uzungöl'ü besleyen Haldizen Deresi üzerindeki tersip bentlerinin temizlenmemesi gösterilirken DSİ geçen günlerde gölün çamur ve balçıkla dolmaması için tersip bentlerinin temizlemek için çalışma başlattı.

Uzungöl çamurgöl olacak | 35 metre olan su seviyesi 4 metreye düştü - 3

Uzungöl Birlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz, gölün temel probleminin kirlilik olduğunu belirtti.

Uzungöl çamurgöl olacak | 35 metre olan su seviyesi 4 metreye düştü - 1

Akyüz, “Temel problemimiz temizlik. Buraya ortalama günde 30 bine yakın ziyaretçi geliyor dolayısıyla doğal olarak temizliği biraz zor oluyor. Maalesef üzülerek belirtmek isterim ki; yerel yönetimler bu konuda çok pasif kalıyor, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekten zorlanıyorlar. Göl, yaklaşık 6-7 sene önce temizlendiği seviyeye maalesef geri döndü." dedi.

Uzungöl çamurgöl olacak | 35 metre olan su seviyesi 4 metreye düştü - 6

Bunun en büyük nedeninin Uzungölü’ün girişindeki tersip bentlerinin temizlenmemesi olduğunun altını çizen Akyüz, "Şu anda burada yaklaşık ortalama derinlik 3-4 metreye kadar düştü yer yer yarım metre civarında bir derinlik söz konusu. 20-25 yıl önceki derinlik yaklaşık 35 metre iken bugün maalesef 4 metrelerde. Şuan bakıldığında özellikle gölün güney tarafı son derece sığlaştı son derece doldu. Bunun temizlenmesi de zor çünkü bir önceki temizlik çok sorunlu geçmişti. Dolayısıyla temizlenmekten ziyade dolmamasını önleyecek tedbirlerin acilen alınması gerekiyor.” diye konuştu.

Uzungöl çamurgöl olacak | 35 metre olan su seviyesi 4 metreye düştü - 7

TERSİP BENTLERİNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Uzungöl Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk ise DSİ tarafından gölü korumak için tersip bentlerinde çalışmaların başladığını belirterek "Uzungöl’ü korumak için 4 tane tersip bendi yapıldı. Ancak şuanda 3-4 senedir boşaltılmadığı için doldu. Şuanda boşaltma çalışması yapılıyor. Bu gölün alüvyonlarla dolmasını engellemek istiyoruz. Göl şuanda 1-2 metre dolmuş durumda. İnşallah ilerideki zamanlarda bu gölü temizletmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Uzungöl’ü korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzungöl çamurgöl olacak | 35 metre olan su seviyesi 4 metreye düştü - 8

Uzungöl çamurgöl olacak | 35 metre olan su seviyesi 4 metreye düştü - 9

Uzungöl çamurgöl olacak | 35 metre olan su seviyesi 4 metreye düştü - 10

Uzungöl çamurgöl olacak | 35 metre olan su seviyesi 4 metreye düştü - 11

Uzungöl çamurgöl olacak | 35 metre olan su seviyesi 4 metreye düştü - 12

Uzungöl çamurgöl olacak | 35 metre olan su seviyesi 4 metreye düştü - 13

Uzungöl çamurgöl olacak | 35 metre olan su seviyesi 4 metreye düştü - 14

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