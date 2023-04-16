﻿Vaatler inandırıcı değil

Seçime 29 kaldı. Vaatler, bildirgeler, planlar havalarda uçuşuyor. İşin enteresanı, mevcut siyasi iktidar da vaatlerde bulunuyor.

Hemen neden şu anda yapılmadığını ise, hiçbirimiz bilmiyoruz.

Üstelik, iktidar partisi AKP'nin açıkladığı seçim bildirgesi oldukça uzun.

Ancak bir kadın olarak, içindekiler kısmına bakıp nokta atışı gittiğim, 105'inci sayfada başlayan "kadın" bölümündeki "birlikte yaptık" başlığı altında yazanlara ve "birlikte yapacağız" başlığı altındaki vaatlere götürmek isterim sizi…

Kadın

"Kadın" başlığındaki bölümde, iktidarın ilk sıralara koyduğu övünçlerden biri 6284 Sayılı Kanun:

"'Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddet'in önlenmesine dair 6284 sayılı Kanunu çıkardık" diye övünüyor, iktidar.

Öte yandan, söz konusu kanunun boşanmaları arttırdığına yönelik mesnetsiz bir argümanla kanunun kaldırılması veya bazı maddelerinin değiştirilmesini talep eden Yeniden Refah Partisi'nin bu talebine itiraz etmeden kendisiyle ittifak kuruyor.

Parti içinden bu talebe tepkili olan iki kadının, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın, itirazlarına Erdoğan da AKP'li bakan ve milletvekilleri de destek vermiyor.

Ancak iş vaatte bulunmaya geldiğinde, kaldırılmasının veya değiştirilmesinin kabullenildiği bu kanun, bir anda övünç kaynağı olarak sunuluyor.

Bildiride, "CEDAW başta olmak üzere kadın haklarına ilişkin uluslararası yükümlülüklerimizin takibi titizlikle gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, 8. Ülke Raporu Haziran 2022 tarihinde Cenevre'de Komiteye sunulmuştur" diye övünülüyor ancak…

İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede, bir imza ile çıkıldığı belirtilmiyor.

Komitenin Türkiye oturumunda (Aileden Sorumlu Bakan Yanık başkanlığındaki Türk heyetine sorduğu sorular ve açıklanan görüşler çerçevesinde) en çok vurguladığı hususun Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin kadınların insan haklarının korunması açısından ciddi bir olumsuzluk olduğu, bilgisine yer vermiyor.

Bildiride, Komitenin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin CEDAW uygulamasını da olumsuz etkilediğini belirttiği yazmıyor.

Üstelik aynı bildiride sıralanan vaatler arasında "Kadın haklarına ilişkin uluslararası düzeyde çalışmalara etkin bir şekilde katılım ve katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye yazıyor.

Yanlışlardan mı dönülecek?

"Devam edeceğiz" yerine, "yeniden katılım sağlayacağız" dense, belki hatalardan dönüleceği, yeni pozitif adımlar atılacağı düşünülebilirdi. Ancak kadın haklarına yönelik böylesine açık bir gerileme varken, devam etmekle bitirilen bir vaat inandırıcı olmaktan oldukça uzak olduğu gibi, endişe de verici.

Zira, yapılan ittifaktaki kabullenişler, AKP iktidarı devam ederse, kadın haklarında geriye gidişin süreceğinin habercisi.