Valencia: Fenerbahçe'deki gibi oynamak istiyorum

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe'den Brezilya ekibi Internacional'e transfer olan Enner Valencia sessizliğini bozdu.

Gazeteci Andres Guschmer ile yaptığı röportajda konuşan Valencia, ''Internacional'de Fenerbahçe'de oynadığım gibi devam etmeyi çok isterim. Hiç şüphesiz bana çok iyi sonuçlar verdi.

Teknik direktör Mano Menezes ile konuşacağım ve nerede bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyarsa ortada olacağım. Nerede oynanması gerekiyorsa oradayım'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Valencia, ''Buraya gelip kalabalığın sevgisini görmek etkileyiciydi. Hala asimile olamadım.

Günlük olarak burada ne yaşayacağımı anlayacağım'' dedi.

Valencia son olarak ''Güney Amerika'dayken hep Avrupa'ya gitmek istersiniz, bu yüzden oradan geri dönmek zordur. Ama sonra size bunun kadar iyi bir proje sunduklarında hiç şüpheniz olmasın. Sunum çok güzeldi ve sanırım beni kesin olarak ikna ettiler" sözleriyle konuşmasını noktaladı.