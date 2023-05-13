Valencia'nin transferi için tarih açıklandı

Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki geleceği konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Valencia'nin transferi için tarih açıklandı

Yıldız futbolcunun menajeri Gonzalo Vargas, en doğru kararı vermek için ay sonunu bekleyeceklerini duyurdu.

"TÜM TEKLİFLERE BAKACAĞIZ"

Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, golcü futbolcunun transferdeki geleceğiyle ilgili Ekvador basınına açıklamalarda bulundu.

Menajer Vargas, tecrübeli golcünün kararını vermek için ay sonunu bekleyeceğini ifade ederek "Masadaki tüm teklifler arasından en doğru kararı vermek için ay sonunu bekleyeceğiz. Seçenekler arasında hak ettiği en iyi seçimi yapmalıyız" şeklinde konuştu.


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