Vali çocukları cemaate emanet etti

Diyanet’e bağlı yaz Kuran kursları önceki gün açıldı. Ülke genelinde yüz binlerce çocuk kamunun sunduğu başka imkânın da olmaması nedeniyle kurslara başladı. Fakat Kuran kursları sadece camilerde yapılmıyor. Daha önce adliyede ve üniversitelerde Kuran kursları açıldığının ortaya çıkmasının ardından benzer bir durumun Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı kurumlarda da yapıldığı öğrenildi. MEB’le protokol yapan gerici vakıflar, Halk Eğitim Merkezleri Kuran kursları düzenliyor. Örneğin İlim Yayma Cemiyeti Kayseri’de 4-6 yaş grubu için yaz okulu açtı. Açılışa katılan vali çocukları gerici derneğe ‘emanet’ etti. Samsun’da ise İlkadım Halk Eğitim Merkezi Kuran kursu açtı. 12 Haziran’da yapılan duyuruya göre kurslar okullarda da gerçekleştiriliyor. Burdur Bucak’ta ise Nakşibendi Tarikatı’na yakınlığıyla bilinen Hayrat Vakfı da MEB ile yaptığı protokol kapsamında okullarda Kuran kursu düzenliyor.

HAYRAT VAKFI OKULLARDA

Tüm ülkede olduğu gibi Burdur Bucak’ta da faaliyet gösteren Hayrat Vakfı Kuran kursu açtı. Milli Eğitim bakanlığı ile Hayrat Vakfı arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği protokolü kapsamında Bucak Kaymakamlık makamı izni ile Atatürk İlkokulunda ve Şehit Muhittin Talha Çalışkan İmam Hatip Lisesi’nde resmi Kuran Kursu yapılıyor. Yaz okulu koordinatörü Mustafa Ağgül yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Çocuklarımızın yüce kitabımızı, sevgili peygamberimizi ve güzel dinimizi severek isteyerek öğrenmesini sağlamak için at binme, piknikler, halı saha futbol maçları, palyaço gösterisi, pamuk şeker, dondurma ikramları, el beceri oyunları ve çeşitli eğlenceli oyunlar programa dahil edilmiştir. Çocuklarımıza temel dini bilgiler, Elif ba, Kuran-ı Kerim okuma ve geliştirme, Tecvid, uygulamalı abdest ve namaz, sure ve dua ezberleri öğretilecektir. Rabbimizi tanıtacak ve onlara dinimizi öğretecek eğitim faaliyetlerinde her zaman milletimizin hizmetindeyiz. Çalışma sonunda öğrencilere halk eğitim merkezi kurs bitirme sertifikası verilecektir. Ayrıca çocuklar ve yetişkinler için yıl boyunca Kuran-ı Kerim, Tecvid, İman ve Tefsir derslerimiz yapılmaktadır.”

Hayrat Vakfı okullarda etkinlik ya da kurs düzenleyen tek vakıf da değil. İstanbul’daki yüzlerce okul AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile çok sayıdaki yandaşın yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) tahsis edilmişti. TÜGVA, 23 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderdiği yazı ile Megakent’in farklı ilçelerindeki toplam 238 okul ile bu okulların spor salonlarının 16 Haziran ile 28 Temmuz arasında kendilerine tahsis edilmesini istemişti. İstanbul Valiliği ise bu talebe onay vermişti.

İstanbul Kartal Kaymakamlığı ise İnsan Medeniyet Hareketi Hicret Derneği’yle yapılan protokole dayanarak derneğin okullarda yaz okulu düzenlemesine izin vermişti. Dernek 8 Haziran’da bunun için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvurmuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu talebi uygun görmüştü.

VALİ ÇOCUKLARI TARİKATLARA EMANET ETTİ

50. Yıl Dedeman İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleşen törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek “Yavrularımız sizlere emanettir. Emanetimize iyi bakacağınıza inanıyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. 400 öğrencinin yaz okuluna kayıt yaptırdığı aktarılırken, yaz okulu programının hedefi olarak “kendini bilen, milli ve manevi değerlerini tanıyan, ahlaki gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan nesiller yetiştirmek” ifadesi yer aldı.

ÜNİVERSİTEDE ADLİYEDE KURS

Kuran kurslarının adliyelerde ve üniversitede de açıldığı ortaya çıkmıştı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde personelin çocukları için yaz Kuran kursları düzenleneceği duyurulmuştu. Üniversiteden yapılan açıklamada şunlar denilmişti: “Değerli personelimiz, üniversitemizin Vakıf Camimizde üniversitemizin personelinin çocuklarına yönelik Yaz Kur’an Kursları açılacaktır. Kurslar için 19 Haziran’da başlayan kayıt dönemi, 10 Temmuz Pazartesi gününe kadar sürecektir. Başvurular Vakıf Camimize yapılacaktır. Kurs kapsamında ilk ders, 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü öğle namazının ardından başlayıp ikindi namazına kadar devam edecek, kurs sonuna kadar tüm ders ve etkinlikler öğle-ikindi vakitleri arasında gerçekleştirilecektir.” İstanbul Anadolu Savcılığı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda hakim, savcı ve personelin çocukları ve gençler için Kuran kursu açılacağını mesajla duyurmuştu. Kartal Müftülüğü tarafından organize edilen ücretsiz yaz Kuran kursunun 7-20 yaş arasında kız-erkekler için açılacağı ifade edilmişti. Mesajda personelin kayıt için adliye mescidi imam hatibini arayabileceği belirtildi.

2022 yazında ise Ankara Adliyesi’ndeki mescitte Kuran kursu açılmıştı.

HALK EĞİTİM MERKEZİ DE İLÇEDE KURAN KURSU AÇTI

Samsun İlkadım Halk Eğitim Merkezi ilçe genelinde belediyelerle işbirliğiyle Kuran kursu düzenliyor. 12 Haziran’da kurslara ilişkin yapılan duyuruda şunlar denildi: “Sevgili Öğrencilerimiz ve Değerli Velilerimiz; İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde kurs merkezlerinde Kur'anımızı, peygamberimizi ve dinimizi öğrenmeye yönelik yaz Kur'an kursları açılması planlanmaktadır. Kurslara katılmak istiyorsanız ön başvuru bilgilerinizi gönderiniz.” Kurs açılacak yerler ise şöyle sıralandı: Samsun Büyük Şehir Belediyesi Merkezleri, İlkadım Belediyesi Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Okullar. Kuran kurslarındaki dersler ise şöyle: Peygamberimizin hayatı, Etkinliklerle Kuranı Kerim, Esmai Hüsna kitabını öğreniyorum.

AKP döneminde her zaman el üstünde tutulan ve kamu kuruluşlarından aldığı yardımlarla da bilinen gerici İlim Yayma Cemiyeti, Kayseri’de 4-6 yaş grubu için yaz okulu açılış töreni düzenledi.

Açılış Programına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra İlim Yayma Cemiyeti Şube Başkanı Oğuz Memiş de katıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İlim Yayma Cemiyeti yönetim kurulu başkanı Oğuz Memiş, yönetim kurulu üyeleri ve velilerin katılımı ile gerçekleşen açılış programında 4-6 yaş grubu ve ilkokul/ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okulunun tanıtımı yapıldı.