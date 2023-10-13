Valiliğin ‘iptal’ kararı mahkemeden döndü, Çukurova Rock Festivali katılımcılara kapılarını açtı

Adana İdare Mahkemesi, Adana Valiliği’nin Çukurova Rock Festivali’ni yasaklama kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte Çukurova Rock Festivali katılımcılara kapılarını açtı.

KAYNAK: ANKA
Valiliğin ‘iptal’ kararı mahkemeden döndü, Çukurova Rock Festivali katılımcılara kapılarını açtı

Adana İdare Mahkemesi, Adana Valiliği’nin Çukurova Rock Festivali’ni yasaklama kararına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Adana’da 2017 yılından beri düzenlenen ve bu yıl 12-15 Ekim 2023 tarihleri arasında 6’ncısı yapılması planlanan Çukurova Rock Festivali, Adana Valiliği tarafından yasaklandı. Valiliğin yasak kararında; “Etkinliğin yapılacağı yer ve çevresinde alkol satışı yapan iş yerlerinin bulunmasından dolayı etkinliğe katılacaklar arasında yaşı küçük şahısların da bulunacağı göz önüne alındığında alkole dayalı olarak (cinsel saldırı, kasten yaralama, hırsızlık vb.) asayiş olaylarının yaşanabileceği” gerekçesine yer verildi. 12 Ekim’de başlayacak festival için valilik yasak kararını 11 Ekim’de tebliğ etti.

Organizasyon şirketi; süreç içerisinde yapılan sözlü görüşmelerin ardından; 18 yaş altının alınmaması, alanda alkol satılmaması taahhüdü ile yeniden başvurmasına rağmen, buna da yanıt verilmediği bildirildi.

Festivali organize eden Milyon Yapım ise Valiliğin yasak kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Adana İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Adana İdare Mahkemesi, festivalin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma kararı vererek, savunma ve ara karara cevap verilebilmesi için Adana Valiliği’ne süre tanıdı.

Yürütmeyi durdurma kararıyla birlikte Çukurova Rock Festivali katılımcılara kapılarını açtı.

Mahkeme kararı iptal etti, Çukurova Rock Festivali başladı! Ortalık savaş alanına döndü... - Resim: 6Mahkeme kararı iptal etti, Çukurova Rock Festivali başladı! Ortalık savaş alanına döndü... - Resim: 3

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Çukurova Rock Festivali yasaklandı
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