Valilik uyarıyı dinlememiş. 7 kişi göz göre göre can vermiş

Velimeşe Mahallesi'nde 4 Eylül 2021'de Kapıkule-Halkalı seferini yapan bir yük treni, hemzemin geçitte kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan fabrika işçilerinin taşındığı minibüse çarptı.

Kazada Suzan Aksoy, eşi Halil Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce, Nusret Açıkgöz yaşamını yitirdi, 5 vatandaşta yaralandı. Minibüs şoförü Küllü'nün tutuklanmasının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ulaştırma Birimi Prof. Dr. Zübeyde Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Adem Faik İyinam ve Öğretim Görevlisi Dr. Nurbanu Çalışkan Özüer'den oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda 'asli', TCDD ve Karayolları Genel Müdürlüğü yerel idaresi ise 'tali' kusurlu bulunduğu belirtildi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazaya ilşkin hazırladığı iddianamede ise , minibüs şoförü Küllü'nün kazada ölen 7 kişi için ayrı ayrı 'olası kastla öldürme' suçundan 20'şer yıla kadar olmak üzere 140 yıl, yaralanan 5 kişi için de ayrı ayrı 'basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek derecede kasten birden fazla kişiyi yaralama' suçundan 5'er yıla kadar olmak üzere 25 yıl hapsi istendiği belirtildi.

'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

Toplamda 165 yıl hapsi istenen sanık Bilal Küllü, Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4'üncü duruşmaya SEGBİS ile dahil oldu.

Ölenlerin yakınları, yaralılar ve avukatlarının bulunduğu duruşmada mahkemenin başkanı, sanık Küllü'den son savunmasını talep etti. 7 kişinin hayatını kaybettiği aracın şoförü Küllü, "Çok üzgünüm. Bunu bilerek yapmadım. Hepsi kardeşim ve beni kimse uyarmadı. Çok üzgünüm, keşke ben ölseydim. Defalarca oradan geçtiğimi söyleseler de geçmedim. Kimsenin tırnağına zarar gelmesini istemem” ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin yerine kendisinin ölmesini yeğleyeceğini belirten Küllü, “Hakkımda şikayet olsaydı; şirket, elimden anahtarı alırdı. Herkese yardımcı olurdum. Keşke evden çıkmasaydım; merdivenlerden düşüp, ölseydim" dedi.

Mahkeme heyeti, Bilal Küllü'ye daha önce sabıkası bulunmaması nedeniyle olası teşbbüste indirim uyguladı. Mahkeme, Bilal Küllü'yü ölen 7 kişi ve yaralanan 5 kişi için toplam 152 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Küllü'nün aldığı ceza, İstinaf Mahkemesi'nce onandı.

TCDD 3 AY ÖNCE HEMZEMİN’İN KAPATILMASINI TALEP ETMİŞ

Kazadan tam 3 ay önce 1 Haziran 2021 tarihinde TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğü'nün, Tekirdağ Valiliği ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ergene Belediye Başkanlığı'na bir yazı gönderildi ve hemzemin geçidin kapatılmasını talep ettiği ortaya çıktı.

İlgili yazıda, "Velimeşe'de bulunan hemzemin geçidin 2020 yılına ait seyir momenti katsayısının 141.420 olması nedeniyle 'demir yolu hemzemin geçitlerinde alınacak tedbirler ve uygulama esasları' hakkındaki yönetmeliğinin 3'üncü maddesinin 2'nci bendi, 'seyir momenti 30 bin katsayısını geçen hatlarda hemzemin geçit açılamaz, alt veya üst geçit yapılır' hükmü ile aynı yönetmeliğinin, 'ana taşıt yoluna bağlı tali yol üzerindeki demir yolu hemzemin geçitlerde, araç sonlarının taşıt yolu veya demir yolu üzerinde tehlike yaratmaması için geçide bağlı taşıt yolu uzunluğunun güvenlik çizgisinden itibaren mesafesi en az 30 metredir' hükmünü sağlayamaması nedeniyle hemzemin geçidin kapatılması gerekmektedir.

Söz konusu hemzemin geçitte yönetmelikte belirtilen 30 metre güvenlik mesafesi sağlanamadığından sürekli olarak kazalar meydana gelmekte olup, yönetmelik gereği TCDD tarafından yapılacak başka bir işlem kalmamıştır.

Bu sebep ile olabilecek yeni kazalardan teşekkülümüz sorunlu olmayacaktır. Sonuç olarak yeni kazaların yaşanmaması ve demir yolu ile kara yolu trafik emniyeti gereği 'demir yolu hemzemin geçitlerinde alınacak tedbirler ve uygulama esasları' hakkında yönetmelik gereği Km: 141+866'daki hemzemin geçidin valilik makamınızca kapatılması hususunda bilgi ve gereğini arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI AMA ÇALIŞMA SIRASI ESNASINDA KAZA MEYDANA GELDİ

Tekirdağ Valiliğin hemzemin geçidin kapatılması yönündeki yazı üzerine komisyon kurup, çalışmalara başladığı ancak bu süreçte kazanın meydana geldiği ifade edildi. Kazanın yaşandığı hemzemin geçidin ise verilen süre zarfında kapatılmadığı görüldü.

‘7 VATANDAŞIMIZ HAYATTAN KOPARILDI'

Kazada hayatını kaybeden Suzan ve Halil Aksu çiftinin avukatı Güney Şahin, TCDD'nin kazadan 3 ay önce hemzemin geçidin kapatılması için Tekirdağ Valiliği'ne yazı gönderdiğini ifade ederek, "Maalesef valilik makamı, yazının gereğini yerine zamanında getirmemiş. Yazılan yazıdan tam üç ay sonra bu fena kaza meydana geliyor.

Valiliğe yazılan yazının gereği yerine getirilmiş olsaydı yani hemzemin kapatılsaydı, şu an müvekkilimin annesi, babası ve diğer yurttaşlarımız yaşayacaktı.

Bir kişinin, bir kurumun ihmali yüzünden 7 yurttaşımız hayatını kaybetti, 5 kişi ağır şekilde yaralandı. İnsanlar artık hayatlarına eskisi gibi devam edemiyor. Geride kalanlar var; hüzün dolu bir tablo" şeklinde konuştu.

'VALİLİK YAZININ GEREĞİNİ YERİNE GETİRMİYOR'

Avukat Güney Şahin, tren ve karayolunun birleştiği hemzemin geçitlerin kapatılma yetkisinin valiliklerde olduğunu ifade ederek, "Kazanın yaşandığı hemzemin geçit, söylenenden daha fazla araç geçişine sahip.

Bu sebeple zaten TCDD, bunu bildiği için bu yönetmeliklerin en son çıkardığı mevzuatta uyumlu bir zaman verildi. Bu süre geçti ve söylenen süre zarfı kazadan hemen önce doldu. Belirtilen süre içerisinde de bu eski hemzemin geçitler, mevzuata uygun hale getirilmedi.

TCDD kurumu da valilik makamına hemzemin geçit işletmesinin yönetmeliği uygun olmadığından buraya bir alt geçit veya bir üst geçidin yapılması mecburi olduğundan burayı kapatın diye ifade ediyor.

Fakat valilik makamı sessiz kalıyor, yazının gereğini yerine getirmiyor. Yönetmelik gereği üzerinde olan sorumluluğu, hemzemin geçidi kapatması gerekirken; kapatmamasından kaynaklı olarak sonuçta kaza meydana geliyor" ifadelerini kullandı.