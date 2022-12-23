Valilikten kar yağışı uyarısı

İHA
Kırıkkale'nin 25 Aralık pazar gününden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; 25 Aralık pazar günü yurdun Batı kesiminde yağış, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesi kullanıldı.
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