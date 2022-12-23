Valilikten kar yağışı uyarısı

İHA

Kırıkkale'nin 25 Aralık pazar gününden itibaren yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor. Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; 25 Aralık pazar günü yurdun Batı kesiminde yağış, iç kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesi kullanıldı.