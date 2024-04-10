Valilikten Tekirdağ'da önlem

Kaynak: İHA
Valilikten Tekirdağ'da önlem
Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle vatandaşların 13-14 Nisan tarihlerinde dönüş yapacakları belirtildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirme ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere dönüş trafiğinin düzenlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi. Buna göre, kamyon, çekici ve tanker gibi araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'ten itibaren, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar Tekirdağ'dan İstanbul istikametine seyahatlerine izin verilmeyeceği ifade edildi. Bu kapsamda, D-110 kara yolunda ve O7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ'dan İstanbul istikametine girişlerin kontrol altında tutulacağı ve belirtilen saat aralıklarında geçişlere izin verilmeyeceği belirtildi.

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