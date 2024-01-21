Valizlerinden on binlerce adet sentetik ecza çıktı. Yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştiren Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsüyle Samsun'a uyuşturucu hap getirmek isteyen N.K., D.K. ve B.Ç.'yi otogarda düzenlediği operasyonla yakayı ele verdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda, 34 bin 650 adet sentetik ecza bulundu. Şahıslardan tobüsle yolcu olarak gelen N.K. adlı kadın dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslardan D.K. ve B.Ç. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edilirken, Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K. ve B.Ç. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.