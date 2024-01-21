Valizlerinden on binlerce adet sentetik ecza çıktı. Yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı

Kaynak: İHA
Valizlerinden on binlerce adet sentetik ecza çıktı. Yakalanan 3 kişi serbest bırakıldı
Samsun'da yolcu otobüsündeki valizleri içerisindeki 34 bin 650 adet sentetik ecza ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma gerçekleştiren Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsüyle Samsun'a uyuşturucu hap getirmek isteyen N.K., D.K. ve B.Ç.'yi otogarda düzenlediği operasyonla yakayı ele verdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda, 34 bin 650 adet sentetik ecza bulundu. Şahıslardan tobüsle yolcu olarak gelen N.K. adlı kadın dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıslardan D.K. ve B.Ç. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edilirken, Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K. ve B.Ç. de mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

aw124850-01.jpg

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı... Video
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı...
Ayvacık açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı Gündem
Ayvacık açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı
Minibüse ve arkasındaki römorka istiflenen 53 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Minibüse ve arkasındaki römorka istiflenen 53 kaçak göçmen yakalandı
Kocaeli'de esrarengiz cinayet. 77 yaşındaki adam başından vurulmuş halde bulundu Gündem
Kocaeli'de esrarengiz cinayet. 77 yaşındaki adam başından vurulmuş halde bulundu
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu
Muş’ta tipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı Yerel Haberler
Muş’ta tipi nedeniyle mahsur kalan 70 kişi kurtarıldı
Türkiye'de ilk kez görülen albino çakalın görüntüleri gündem oldu Video
Türkiye'de ilk kez görülen albino çakalın görüntüleri gündem oldu