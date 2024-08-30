Van Bronckhorst'tan flaş transfer yanıtı

Lugano’yu 5-1 geçerek adını UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasına yazdırmayı başaran Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

"HEPİMİZ İÇİN KEYİFLİ BİR GECE"

Taraftarlara teşekkür ederek başlayan Bronckhorst, "Harika bir akşam yaşıyoruz. Tarafarımız bütün akşam bize destek verdi. Hepimiz için keyifli bir gece geçiyor" dedi.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR SONUÇ"

Hedeflerine ulaştıklarının altını çizen Hollandalı teknik adam, "İlk yarıda iyi oynadık, çok fazla fırsat yakaladık, rakibe büyük fırsat vermedik. İkinci yarıya çok iyi başlayamadık. Bir gol yedik ama ondan sonra da fazla fırsat vermedik. Harika bir gol attık, o golden sonra rakibin geçişlerde çok fazla pozisyon vereceğini biliyorduk. Hak ettiğimiz bir sonuç. Skordan dolayı memnunum. Gruplara kalma hedefimize de ulaştık" sözlerini sarf etti.

"FIRSAT OLURSA DA BUNU DEĞERLENDİRİRİZ"

Kadronun yüzde 90-95 oranında hazır olduğunu söyleyen Bronckhorst, "Geldiğimden beri büyük bir kadromuz vardı. Bu kadroyu tazeledik. İyi oyuncular kattık kadromuza. Daha önce de söyledim, iyi iş yaptık transferde. Transferin bitmesine birkaç gün var. Kadromuzu daha güçlü hale getireceğimiz bir durum olursa bundan şüphe etmeyiz. Kadronun yüzde 90-95 bu haline hazır olduğunu söyleyebilirim. Fırsat olursa da bunu değerlendiririz" dedi.

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