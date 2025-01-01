Van Gerwen yarı finalde

2025 PDC Dünya Şampiyonası’nda üçüncü sıradaki Michael van Gerwen, Alexandra Palace’da gerçekleşen çeyrek finalde Callan Rydz’i 5-3’lük skorla geçerek yarı finale yükseldi. Bu galibiyet, Van Gerwen’in 2019’daki son dünya şampiyonluğundan sonra elde ettiği büyük bir zafer oldu. Rydz, maçı boyunca mükemmel bir performans sergileyerek 17 180’lik atış yaptı, ancak Van Gerwen’in 103.1 ortalama ile kazandığı bu mücadelede galip gelmeyi başaramadı.

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RYDZ’İN KARŞISINDA VAN GERWEN’İN GÜCÜ

Van Gerwen, karşılaşmaya oldukça hızlı başladı ve ilk iki seti önde tamamladı. Ancak, Rydz her seferinde karşılık vererek skoru eşitlemeyi başardı. İki oyuncu arasında geçişken bir mücadele oldu. Rydz’in etkili oyununa rağmen, Van Gerwen maçın ilerleyen bölümlerinde üstünlük kurmayı başardı. Sonuç olarak, Van Gerwen, 44.74’lük checkout oranıyla önemli anlarda isabetli atışlar yaparak 5-3’lük galibiyet elde etti.

Bu zorlu maç, her iki oyuncunun da yüksek skorlara ulaşmasına sahne oldu. Van Gerwen, maçın son kısmında ortalamalarını 103.59 seviyesinin üzerine çıkarmayı başardı. "Bu tür maçların bir parçası olmak çok keyifli. Uzun süredir gösterdiğim en iyi performanslardan biri olabilir," şeklinde açıklamalarda bulunan Van Gerwen, oyununu yüksek bir seviyede tutmaya devam ediyor.

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DOBEY’İN ÇEKİŞMELİ ZAFERİ

Diğer bir çeyrek finalde, İngiliz oyuncu Chris Dobey, 2021 şampiyonu Gerwyn Price’ı 5-3 yenerek kariyerindeki ilk yarı final biletini aldı. Price, maça hızlı bir giriş yaptı ve 2 set öne geçti. Ancak Dobey, 4 set üst üste kazanarak karşılaşmaya damgasını vurdu. Sonunda 5-3 galip gelmeyi başaran Dobey, galibiyetin ardından Sky Sports’a yaptığı açıklamada, "Bu kadar sinirli olduğumu hatırlamıyorum. Kazanmak için her şeyi verdim, ve sonunda başarıya ulaştım," dedi.

DİĞER ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Bugün, gece saatlerinde, Stephen Bunting ile iki kez şampiyon olan Peter Wright karşı karşıya gelecek. Ayrıca genç yetenek Luke Littler, Nathan Aspinall’a karşı mücadele edecek. Bu karşılaşmalar, şampiyonluk yolunda önemli birer basamağı oluşturacak.

SONRAKİ AŞAMALAR

Van Gerwen, Dobey ile yarı finalde karşılaşacak. Bu maç, şampiyonluk için büyük bir adımdır. Van Gerwen, bu turnuvada dördüncü şampiyonluğunu hedefliyor. Yarı final, 2025 PDC Dünya Şampiyonası’nda nefes kesen bir mücadeleye sahne olacak.

Van Gerwen’in harika performansı, 2025 PDC Dünya Şampiyonası’na damgasını vurdu ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. 4 Ocak’ta yapılacak yarı finalde Dobey ile karşılaşacak olan Van Gerwen, kazanarak final için son adımı atmak istiyor.