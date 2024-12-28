Dünya Dart Şampiyonası'nda heyecan dorukta: Aspinall turladı, Searle elendi

2025 PDC Dünya Dart Şampiyonası'nın üçüncü turunda nefes kesen mücadelelere sahne olan Alexandra Palace, Ryan Searle ve Nathan Aspinall’ın dikkat çeken performanslarına tanıklık etti. Turnuvanın yirminci seri başı olan Ryan Searle, Ryan Joyce karşısında 4-3’lük skorla dramatik bir şekilde elenirken, Aspinall ise 4-0’lık galibiyetle adını son 16’ya yazdırdı.

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SEARLE'İN ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Ryan Searle, Ryan Joyce ile karşılaştığı maçta iki set geriden gelip 100.97’lik etkileyici bir ortalamaya ulaştı. Ancak Joyce, 2019 yılında ulaştığı çeyrek final deneyimini konuşturarak son sette kritik bir 113’lük çıkışla öne geçti. Final setinde 2-2’lik eşitlik sonrası Joyce, avantajı eline alarak galibiyeti garantiledi.

Bu sonuçla Joyce, dördüncü turda Luke Littler ile Ian White arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak. Joyce’un galibiyeti, seyircilerin hafızalarına kazınacak anlardan biri oldu.

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ASPİNALL’DAN ŞOV: SON 16’YA MERHABA

Seri başı Nathan Aspinall, Andrew Gilding’i 4-0 gibi net bir skorla geçerek turnuvada adından söz ettirdi. Özellikle çiftlerdeki yüksek başarı oranı dikkat çeken Aspinall, ilk iki sette yedi denemeden altısını başarıyla sonuçlandırdı. 33 yaşındaki oyuncu, kritik anlarda 180 puanlık atışlarıyla ve %60’lık çıkış yüzdesiyle rakibine üstünlük kurdu.

Aspinall’ın performansı beklentilerin altında kalan bir 92.17’lik ortalamaya rağmen etkiliydi. Çeyrek finale bir adım uzakta olan Aspinall, Alman Ricardo Pietreczko ile karşılaşacak. Pietreczko, Scott Williams’ı 4-1 mağlup ederek şampiyonadaki iddiasını ortaya koydu. Özellikle dördüncü setteki 118.66’lık ortalaması ve 121’lik şık çıkışı, izleyenleri büyüledi.

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HEYECAN DEVAM EDİYOR

Akşam seansında Chris Dobey ile Josh Rock ve Michael van Gerwen ile Brendan Dolan arasındaki maçlar, turnuvanın heyecanını artırmayı vaat ediyor. Dart dünyasının devleri, sahne almaya devam ederken Alexandra Palace, unutulmaz anılara ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.