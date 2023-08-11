Van Saray'da 8 bin bağ ot yandı

Van’ın Saray ilçesinde, kış için biçilen otların toplandığı alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYNAK: DHA
Van Saray'da 8 bin bağ ot yandı

DHA'nın haberine göre; yangında 8 bin bağ ot yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı

Yangın, Saray’ın Turan Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Bölge halkının kış için biçip, muhafaza ettiği otların toplandığı alanda sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, bölgedeki ahırları ve evleri tehdit edince panik yaşandı.

İtfaiye ekipleri 6 saatte söndürdü

İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Özalp ve Saray itfaiye grup amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahallelinin de desteğiyle alevlere müdahale ederek, yangını 6 saatte söndürdü. Yangın, yakındaki ev ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alındı.

8 bin bağ ot küle döndü

Yangında Tunce İlhan ve Feyat Azkaçar’a ait 8 bin bağ ot yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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