Van'da 1 günde 6 bin uçurtma uçuruldu

Van'da 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde geleneksel uçurtma şenliği düzenlendi.

KAYNAK: İHA
Van'da 1 günde 6 bin uçurtma uçuruldu


Çocuk ve gençlerin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, kültürel etkinliklerine devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve çok büyük ilgi ve katılımın sağlandığı uçurtma şenliği bu yıl da 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'nde renkli görüntülere sahne oldu.

Van Valiliği ile birlikte organize edilen etkinlik, Van Kalesi'nin güney kısmında bulunan Hüsrev Paşa Camii'nin yanında yapıldı.

Uçurtma sanatçısı Zahit Mungan’ın da katıldığı etkinlikte binlerce çocuk uçurtmalarını gökyüzünde dalgalandırdı. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen şenliğin açılışına Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, kurum amirleri ve binlerce çocuk katıldı.
Açılışta konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, bu tür kültürel ve sosyal etkinliklerin devam edeceğini belirterek, şenliğe geçen yıldan daha yoğun bir ilgi gösterildiğini söyledi. Çelikel, "Uçurtma festivalimizin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Vanlı hemşerilerimiz etkinlikte çok güzel bir görüntü
oluşturdu. Geçen yıl 2-3 bin uçurtmayla yaptığımız etkinlik bu yıl 5-6 bin uçurtmayla gerçekleştiriliyor.

Çok büyük bir ilgi var.

Kültürel, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerimizin keyifli bir hafta sonu geçirmesini istedik. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.
Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Hayat Özkale, "Uçurtma uçurmayı çok seviyorum. Festival de çok güzel. İyi ki düzenlenmiş. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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