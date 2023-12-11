Van'da 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Van'da 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 128 kilo 500 gram eroin, 19 kilogram skunk, 14 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.

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