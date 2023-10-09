Van’da 2 bin 100 litre kaçak motorin ele geçirildi

Van’da jandarma ekiplerince bir ikamette yapılan aramada, 2 bin 100 litre kaçak motorin akaryakıtı ve dolumda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Van’da 2 bin 100 litre kaçak motorin ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Aşağıkaymaz mezrasında ikamet eden R.G isimli şahsın ev ve eklentilerinde kaçak akaryakıt bulundurduğu ve bu akaryakıtı çiftçilere sattığı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Birimleri, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın ikametgâhında yapılan aramada, toplamda 2 bin 100 litre kaçak motorin akaryakıtı ve dolumda kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Akaryakıtın ‘Ulusal Marker’ ölçümünde geçersiz olduğu tespit edildiğinden el konularak, olayla ilgili olarak R.G. ve M.G. isimli şüpheli şahıslar hakkında cumhuriyet başsavcılığının talimatı istikametinde gerekli adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.

screenshot-20.jpg

Öne Çıkanlar
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 4 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
Türklerle aynı safta yer almayan Filistin’i neden destekleyelim!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 12 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi Gündem
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 7 10 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
Sabri Gülel istifa kararını açıkladı. Antalyaspor karıştı Spor
Sabri Gülel istifa kararını açıkladı. Antalyaspor karıştı
Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü Gündem
Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefonda görüştü
Emekli zammı için masada 3 formül var. Emeklilerin gözü kabineden bu akşam çıkacak sonuçta Ekonomi
Emekli zammı için masada 3 formül var. Emeklilerin gözü kabineden bu akşam çıkacak sonuçta
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı işte böyle gerçekleşti Gündem
Suriye'nin kuzeyine hava harekatı işte böyle gerçekleşti
Dolar, ruble karşısında 18 ayın zirvesinde Ekonomi
Dolar, ruble karşısında 18 ayın zirvesinde
Pişkin taksici hastaneye giden müşterileri yarı yolda bıraktı Gündem
Pişkin taksici hastaneye giden müşterileri yarı yolda bıraktı