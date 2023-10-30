Akaryakıtta yarın bakın neler olacak neler. Geliyor gelmekte olan

Bu gece yarısından sonra motorine 1,57 TL'lik bir indirim geliyor.

Akaryakıtta yarın bakın neler olacak neler. Geliyor gelmekte olan

Haber3'te yer alan bilgilere göre, AKP iktidarı açığı kapatmak için zam üstüne zam yapıyor. Akaryakıt başta olmak üzere tüm ürünlere zam yağdı. Seçimlerden önce de seçimlerden sonra da akaryakıta bindirim üstüne bindirim gelmişti.

Geçtiğimiz cumartesi motorine 1 lira 51 kuruş indirim yapılacağını öne sürülmüştü.

Yapılacak 1 lira 51 kuruşluk indirim sonra motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 38 lira 10 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 38 lira 04 kuruşa, Ankara'da 38 lira 69 kuruşa, İzmir'de 38 lira 86 kuruşa depolara doldurulacaktı.

BU GECE YARISINDAN SONRA İNDİRİM

Ancak bugün gelen bilgilere göre, motorine bu gece yarısından sonra 1,57 TL'lik bir indirim geliyor.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa’da 38.04 TL’ye, Anadolu yakasında 37.98, Ankara'da 38,63 TL'ye ve İzmir'de 38, 8 TL'ye gerileyecek.

Benzin fiyatı içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

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