Van'da 29 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İHA
Van'da 29 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda 29 kilo 40 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar neticesinde 29 kilo 40 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. metamfetamin ele geçirilmiştir

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 29 kilo 40 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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