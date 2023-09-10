Van'da 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Van'da 3 teröristin yakalandığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Van'da 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin yakalandığını açıkladı. Operasyonda 2 adet savunma tipi el bombası ve 2 adet tabanca ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde #Van İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 3 bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Şahısların ikametlerine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlüklerince düzenlenen operasyonda 3 terörist gözaltına alındı. Operasyonda 2 adet savunma tipi el bombası,2 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Masum insanların canlarına kast edenleri affetmeyeceğiz. Terör sona erene kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

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