İstanbul'da AVM'yi kana bulayacaklardı. Teröristin çantasındaki bomba böyle patladı

Bayrampaşa’daki bir AVM’de kolundaki çantası aniden alev alan terörist Doğukan B. ile yanında bulunan Sinan A. gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Teröristlerin AVM’deki saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da AVM'yi kana bulayacaklardı. Teröristin çantasındaki bomba böyle patladı

Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde dolaşan Doğukan B.'nin kolunda taşıdığı çanta bir anda alev almaya başladı. Çantanın durup dururken yanan şüpheli ihbar üzerine yanındaki Sinan A. ile gözaltına aldı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

PKK İLE İLİŞKİLİ OLDUKLARINI İTİRAF ETTİLER

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgulanan şüpheliler, ifadelerinde PKK terör örgütü mensuplarından RODEM kod adlı S.D.'nin kendilerine yüzü maskeli örgüt mensuplarının videolarını izlettiğini, S.D.'nin yurt dışından gönderilen paralarla patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerden aldırdığını itiraf etti. S.D.'nin yine örgüt mensubu Y.E. ile patlayıcı düzeneği hazırlayıp kendilerine verdiğini, daha sonra bu düzeneğin olduğu çantayı söz konusu alışveriş merkezindeki mağazalardan birine bırakmak için AVM'ye geldiklerini ancak çantanın henüz bilmedikleri bir nedenle yandığını anlattı.

SULTANGAZİ KENT ORMANI'NDA YANGIN ÇIKARMAK İSTEDİLER

Şüphelilerin aynı zamanda polise Sultangazi'deki Kent Ormanı'na da yangın çıkarmak üzere düzenek yerleştirdiklerini itiraf etmesi üzerine ormanda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 3 adet düzenek bulunarak imha edildi. Düzeneklerin ısıya duyarlı olduğu ve güneşle birlikte belli bir sıcaklığa ulaşınca ufak bir patlamaya neden olarak yangın çıkardığı tespit edildi

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