Van’da çok sayıda gümrük kaçağı malzemeler gele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; bin 480 paket sigara, 4 bin 123 adet ilaç, 326 adet cep telefonu, 197 adet cep telefonu aksesuarı, 81 adet elektronik sigara, 290 gram safran maddesi, 700 adet puro, 1 adet tabanca, 2 adet iç mekanizması olmayan tabanca, 16 adet tabanca fişeği, 7 adet tabanca parçası, 5 adet tabanca yapım malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 11 olay bünyesinde 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.