Van’da dağ keçileri yavruları ile görüntülendi

Muhteşem görüntüler

Özellikle 2 senedir dağ keçileri ara ara Van, Hakkari ve Yüksekova üçgeninde görülmeye başlandı.

Öğle saatlerinde Sami Aksın isimli sürücü, Yüksekova’dan Van istikametine gittiği sırada 32 viraja yakın bir yerde dağ keçilerini ve yavrularını gördü.

Aracından inen Aksın, hemen dağ keçilerini ve yavrularını cep telefonuyla kayıt altına aldı.

“Bu güzelliklere hiçbir şekilde dokunmayalım” diyen Sami Aksın, “Van’a doğru gidiyordum. 32 viraja yakın bir yerde gördüm. Ben de o güzellikleri kayıt altına aldım. Lütfen hiçbir şekilde zarar vermeyelim” dedi.